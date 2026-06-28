Abbonamenti Inter e Juventus a confronto: a San Siro la base parte da 329 euro, all’Allianz da 529

Sono le uniche big ad aver già annunciato la campagna abbonamenti: i nerazzurri ritoccano al rialzo, i bianconeri congelano i prezzi e tagliano l'abbonamento più caro perché in Europa League.

Mentre i Mondiali entrano nella fase a eliminazione diretta, i club programmano la stagione che verrà — e per ora gli abbonamenti di Inter e Juventus sono gli unici usciti tra le big della Serie A. Da una parte i nerazzurri campioni d’Italia, dall’altra i bianconeri: due politiche di prezzo diverse, due stadi diversi, un confronto che dice parecchio su dove sta andando il calcio italiano.

Abbonamenti Inter e Juventus: i prezzi minimi e massimi

L’Inter ha scelto un leggero aumento spalmato su tutti i settori, con tre formule (Base, Plus, Full; solo il Full dà accesso alla League Phase di Champions League). Il rinnovo parte da 329 euro — terzo anello verde o secondo blu, quest’ultimo con obbligo di cambio posto per il derby contro il Milan — e arriva fino a 4.899 euro per la poltroncina rossa in versione full. La Juventus, invece, ha bloccato i prezzi: anzi, ha ridotto la tessera più cara, la “Star”, perché quest’anno gioca l’Europa League e non la Champions. Qui si parte da 529 euro (Tribuna Nord 2 e Sud 2) e si arriva a 2.498 euro per la Star nella centralissima Tribuna Est 1. Per i club gli abbonati restano un asset chiave: i ricavi da stadio sono una voce sempre più pesante.

Il confronto vero è nelle mediane (e nella capienza)

I numeri estremi ingannano, perché dipendono dalla capienza: San Siro supera i 74mila posti (l’Inter ne riempie di abbonati poco più della metà), l’Allianz Stadium ne ha poco più di 41mila. Per questo l’Inter può distanziare moltissimo i settori, la Juve molto meno. Guardando la mediana, i due listini si avvicinano: Inter da 799 euro (Base) a 999 (Full), passando per 860 (Plus); Juventus da 790 (Base) a 1.069 (Star), passando per 950 (Full). Sorpresa: nella fascia alta la Juve dell’Europa League costa, di mediana, più dell’Inter della Champions.

Le altre big, Napoli compreso, ancora ferme

Per il resto, silenzio: le altre big — Napoli incluso — non hanno ancora pubblicato la propria campagna. Un confronto che a Napoli pesa, perché negli incassi da stadio il divario con l’Inter è enorme. E sullo sfondo resta il tema di sempre: stadi vecchi, rinnovati col contagocce, e prezzi che non sempre seguono la stessa logica.