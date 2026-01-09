Incassi stadio, c’è un abisso tra Inter e Napoli: 39 milioni in più, 75 con la Champions (aveva ragione De Laurentiis)

L’Inter da San Siro incassa 39 milioni più del Napoli, 75 con la Champions: non c’è partita tra i due club. Così scrive la Gazzetta.

Interessante e istruttiva pagina del quotidiano sportivo sulla differenza di incassi tra San Siro e il Maradona. Quanto guadagna l’Inter dal botteghino e quanto guadagna il Napoli. C’è un abisso.

Scrive la Gazzetta che saranno oltre 75mila gli spet­ta­tori domenica sera. Nes­sun record di incassi.

I biglietti sono stati messi in ven­dita a prezzi non ele­va­tis­simi – non da derby, per inten­derci – e l’incasso defi­ni­tivo si aggi­rerà sui 5,5-6 milioni. Una cifra alta ma ben distante dagli oltre 8 milioni (pre­ci­sa­mente 8.649.494 euro con 75.562 spet­ta­tori) del record asso­luto in A per l’Inter, con­qui­stato in occa­sione del derby dello scorso 23 novem­bre.

La Gazzetta scrive che

non sarà dun­que un big match memo­ra­bile per i conti dell’Inter ma quella cifra diventa pre­sto mani­fe­sto del diva­rio che al botteghino divide pro­fon­da­mente il club di Oak­tree e quello di Aure­lio De Lau­ren­tiis.

Basta ripren­dere per prima cosa i dati della stessa par­tita gio­cata però al Mara­dona lo scorso 25 otto­bre; spet­ta­tori paganti: 53.800. Incasso: 2 milioni. Quasi 20 mila pre­senze in meno — ma qui la que­stione è di capienza visti gli oltre 75.700 posti che garan­ti­sce lo sta­dio mila­nese e i poco più di 54.700 dell’impianto napo­le­tano — e, facendo due rapidi conti, una cifra che si aggi­rerà intorno a un terzo rispetto a quella che piom­berà nelle casse inte­ri­ste.

La scorsa sta­gione la vora­gine tra azzurri e neraz­zurri al bot­te­ghino (tra cam­pio­nato e Coppa Ita­lia) ha rag­giunto una pro­fon­dità di 39 milioni, che diven­tano 75 se teniamo conto anche della Cham­pions, un anno fa gio­cata solo dall’Inter. Il Napoli, senza Europa ma scu­det­tato, a fine annata dalla bigliet­te­ria ha gua­da­gnato 24 milioni, l’Inter 63 (o 99 com­presa la Cham­pions). Il record di spet­ta­tori a Milano è stato fatto nel derby (con 7,6 milioni d’incasso), a Napoli per la sfida scu­detto con­tro l’Inter di Inza­ghi che ha garan­tito al club circa 2 milioni.

La Gazzetta ricorda anche le frasi De Laurentiis in autunno:

Le mila­nesi incas­sano 14 milioni in una serata Cham­pions, noi forse 3. E poi io dovrei com­prare gio­ca­tori da 60 milioni? Le società di cal­cio sono come una loco­mo­tiva. I risul­tati spor­tivi fanno da traino a obiet­tivi eco­no­mici e finan­ziari.

