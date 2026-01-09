Incassi stadio, c’è un abisso tra Inter e Napoli: 39 milioni in più, 75 con la Champions (aveva ragione De Laurentiis)
La Gazzetta mette a confronto le casse dei due club. Adl disse: “Le milanesi incassano 14 milioni in una serata Champions, noi forse 3. E poi io dovrei comprare giocatori da 60 milioni?”
L’Inter da San Siro incassa 39 milioni più del Napoli, 75 con la Champions: non c’è partita tra i due club. Così scrive la Gazzetta.
Interessante e istruttiva pagina del quotidiano sportivo sulla differenza di incassi tra San Siro e il Maradona. Quanto guadagna l’Inter dal botteghino e quanto guadagna il Napoli. C’è un abisso.
Scrive la Gazzetta che saranno oltre 75mila gli spettatori domenica sera. Nessun record di incassi.
I biglietti sono stati messi in vendita a prezzi non elevatissimi – non da derby, per intenderci – e l’incasso definitivo si aggirerà sui 5,5-6 milioni. Una cifra alta ma ben distante dagli oltre 8 milioni (precisamente 8.649.494 euro con 75.562 spettatori) del record assoluto in A per l’Inter, conquistato in occasione del derby dello scorso 23 novembre.
La Gazzetta scrive che
non sarà dunque un big match memorabile per i conti dell’Inter ma quella cifra diventa presto manifesto del divario che al botteghino divide profondamente il club di Oaktree e quello di Aurelio De Laurentiis.
Basta riprendere per prima cosa i dati della stessa partita giocata però al Maradona lo scorso 25 ottobre; spettatori paganti: 53.800. Incasso: 2 milioni. Quasi 20 mila presenze in meno — ma qui la questione è di capienza visti gli oltre 75.700 posti che garantisce lo stadio milanese e i poco più di 54.700 dell’impianto napoletano — e, facendo due rapidi conti, una cifra che si aggirerà intorno a un terzo rispetto a quella che piomberà nelle casse interiste.
La scorsa stagione la voragine tra azzurri e nerazzurri al botteghino (tra campionato e Coppa Italia) ha raggiunto una profondità di 39 milioni, che diventano 75 se teniamo conto anche della Champions, un anno fa giocata solo dall’Inter. Il Napoli, senza Europa ma scudettato, a fine annata dalla biglietteria ha guadagnato 24 milioni, l’Inter 63 (o 99 compresa la Champions). Il record di spettatori a Milano è stato fatto nel derby (con 7,6 milioni d’incasso), a Napoli per la sfida scudetto contro l’Inter di Inzaghi che ha garantito al club circa 2 milioni.
La Gazzetta ricorda anche le frasi De Laurentiis in autunno:
Le milanesi incassano 14 milioni in una serata Champions, noi forse 3. E poi io dovrei comprare giocatori da 60 milioni? Le società di calcio sono come una locomotiva. I risultati sportivi fanno da traino a obiettivi economici e finanziari.
