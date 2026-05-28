Tutti contro Sinner al Roland Garros, un esame di gestione delle temperature e brusii esterni

Libero: "Se gioca di sera, qualcuno si lamenta perché non viene esposto al forno parigino. Se va in campo di giorno, il caldo diventa un test sulle condizioni. Vincere questo Roland Garros sarà meno facile di quanto raccontino i pronostici".

Jannik Sinner, dopo la vittoria agli Internazionali di Roma, sta affrontando il Roland Garros. Oggi incontrerà al secondo turno Cerundolo, alle 12, mentre il primo match lo aveva giocato di sera. Ci sono tante aspettative sul numero uno al mondo, soprattutto perché non c’è Carlos Alcaraz.

Sinner dovrà essere bravo a gestire la pressione

Questo Roland Garros, scrive Libero, è già cominciato con il sapore di un esame che durerà fino alla settimana prossima:

Il momento più difficile, per chi parte davanti a tutti, spesso comincia quando la partita è finita: Sinner ha superato il primo turno senza veri tremori, ma il suo Roland Garros ha già preso la forma di un esame continuo. Non soltanto sul tennis, che resta il suo territorio naturale, ma sulla capacità di assorbire il resto: le domande, il clima, le attese, ogni dettaglio usato per misurare la tenuta del numero uno.

A Parigi, per Jannik, gli ostacoli rischiano di essere più fuori dal campo che dentro; attorno al numero uno del mondo si è già formato quel fastidioso brusio di sottofondo, quasi come se, in realtà, il suo torneo fosse iniziato in sala stampa, dove un giornalista serbo gli ha chiesto se avesse mai sognato la fine della sua striscia d’oro proprio qui, a Parigi. “Non ho sognato”, ha risposto Jannik, con un sorriso. Il tutto condito dalla morbosa attesa che prima o poi qualcosa debba succedere.

Le polemiche sugli orari dei match al Roland Garros

Il quotidiano si sofferma sulle polemiche rispetto agli orari dei match, considerando che contro Cerundolo Sinner dovrà sopportare il caldo e gestire le condizioni fisiche:

È il prezzo della superiorità: se gioca di sera, qualcuno si lamenta perché non viene esposto al forno parigino. Se va in campo di giorno, il caldo diventa un test sulle condizioni. A chi glielo chiedeva, Sinner ha risposto senza drammatizzare: “Sono contento di giocare di notte, sono contento di giocare di giorno, quando mi mettono. Ci siamo preparati bene”. Il match con Cerundolo va letto come un esame di gestione: della giornata, del caldo, del rumore. Vincere questo Roland Garros sarà meno facile di quanto raccontino i pronostici.