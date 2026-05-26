Thiago Motta-Napoli, c’è stata una telefonata nel weekend: De Laurentiis allarga il casting dopo il no di Iraola

La Gazzetta dello Sport racconta una telefonata nel weekend tra il Napoli e Thiago Motta. Allegri resta in pole nel testa a testa con Italiano per lo status di vincente, ma De Laurentiis allarga il casting: Andoni Iraola ha già detto no (vuole la Premier, c'è il Milan) e il mister X è sempre in agguato.

Thiago Motta-Napoli, anticipazione interessante della Gazzetta dello Sport di oggi. Nel weekend appena trascorso il Napoli ha avuto un contatto telefonico con l’allenatore italo-brasiliano oggi fuori dal calcio giocato, libero dalla Juventus pur restando legato al club bianconero da un contratto fino al giugno 2027. Una mossa che racconta come Aurelio De Laurentiis stia allargando il casting per il dopo-Conte, andando oltre i due nomi più caldi delle ultime settimane — Massimiliano Allegri e Vincenzo Italiano — e oltre la pista internazionale Andoni Iraola, che ha già detto no.

I mister X del Napoli

Nell’inquadrare la situazione, il quotidiano rosa fa il punto su un casting che si è dilatato. Allegri resta in vantaggio nel testa a testa con Italiano, anche per lo status di vincente — fattore che Manna ha già pesato durante la cena milanese di qualche giorno fa. Ma il Napoli, scrive la Gazzetta, ha sondato altre piste nei giorni scorsi: Andoni Iraola, allenatore del Bournemouth, ha rifiutato perché preferisce la Premier League e oggi è anche oggetto delle attenzioni del Milan. E poi c’è la mossa che fa notizia: “una telefonata nel weekend con Thiago Motta”.

Thiago Motta-Napoli, perché ha senso (e perché no)

Per il club è una mossa di mercato che fa due cose insieme. Da un lato è un piano B credibile e una carta di pressione verso verso gli agenti di Allegri e Italiano: dire “ho altre opzioni, anche pesanti” significa rinegoziare le condizioni economiche prima di chiudere.

Sul fronte tecnico, Thiago Motta libero ha un costo molto particolare. Come scrivevamo qualche mese fa, Motta è ancora legato alla Juventus da un contratto da circa 5 milioni netti a stagione fino al 2027, con il suo staff che porta il monte ingaggi vicino ai 20 milioni l’anno. Nelle ultime settimane, come raccontato anche da Tuttosport, l’allenatore stava percorrendo il Cammino di Santiago in attesa che qualche squadra lo chiamasse.

Ma il Napoli ci pensa davvero?

La verità, leggendo tra le righe della Gazzetta, è che il Napoli probabilmente non ci pensa come piano A. Allegri resta avanti, Italiano resta in pista. Ma il fatto che ci sia stata una telefonata vera, non un sondaggio via intermediario, racconta che De Laurentiis sta tenendo aperti più tavoli contemporaneamente — il modus operandi che ha sempre usato nei momenti di transizione tecnica.

Va anche detto che Motta, libero dalla Juventus e bisognoso di riscatto dopo l’esonero del marzo 2025, sarebbe disponibile a un progetto dove gli viene data nuovamente la responsabilità tecnica completa. Con la Juventus che paga ancora l’ingaggio, l’operazione per il Napoli sarebbe economicamente meno onerosa di quanto sembri — il club di De Laurentiis dovrebbe coprire solo la differenza fra ciò che Motta percepisce dalla Juve (rescissione consensuale a parte) e l’ingaggio futuro a Napoli.