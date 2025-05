Ha rifiutato due offerte dal Brasile, Atalanta, Tottenham e Marsiglia ci stanno pensando. La Juve risparmierebbe 15 milioni lordi

Thiago Motta sul cammino di Santiago, nella speranza che qualche squadra lo chiami (Tuttosport)

Tuttosport, con un gradevolissimo articolo di Stefano Salandin, racconta le giornate di Thiago Motta fu allenatore della Juventus (per nulla rimpianto, va detto). La moglie, Angela Lee, sta mostrando su Instagram la recente novità: il cammino di Santiago di Compostela, che stanno effettuando con alcuni amici dal versante portoghese. Mentre il tecnico italo-brasiliano spera di ricevere presto una chiamata dall’Europa (ha rifiutato due offerte dal Brasile) e spera anche la Juve che nel frattempo è costretta a continuare a pagargli lo stipendio. Se si trovasse una squadra – ricorda Salandini – libererebbe una quindicina di milioni lordi. Non male per il bilancio bianconero.

Scrive Tuttosport:

Se approcciata nel modo, nei posti e con i compagni di viaggio giusti il “Cammino” resta un’esperienza affascinante e che aiuta a ricoprire ritmi e dinamiche umane: camminare fa toccare l’essenza dello spirito. Raccontano che l’idea sia stata di Angela Lee e che Thiago abbia accettato di buon grado il progetto della moglie: i due, con alcuni amici, si sono incamminati sul percorso portoghese, molto meno affollato di quello Franco-ispanico, che permette di arrivare a Compostela approcciando la Galizia da Sud.

E così, mentre la moglie racconta su Instagram (Motta, come noto, non ha nessun profilo social e soprattutto nessuna intenzione di attivarlo) le curiosità dell’avventura, il marito tiene ovviamente il telefono acceso in attesa di chiamate del suo agente in vista della prossima stagione.

Chi potrebbe chiamare Thiago Motta?

Per esempio, se Gian Piero Gasperini dovesse lasciare l’Atalanta (ipotesi al momento sempre meno concreta), ecco che uno dei candidati forti alla sua sostituzione sarebbe proprio Motta.

Dall’estero, invece, è arrivato una spiffero londinese con i colori del Tottenham dove Angelos Postecoglou non è poi così saldissimo dopo un campionato alle soglie della salvezza. Spifferi, come quelli che arrivano dalla Francia dove Motta gode di grande credito sia per il suo passato da calciatore sia per quello da allenatore dell’Under 19 entrambi nel Psg. E da quelle parti va considerata la situazione del Marsiglia dove la tensione tra i giocatori e Roberto De Zerbi è molto alta.

