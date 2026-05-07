Anguissa, la Gazzetta lancia la pista Juventus

Parliamo di calciomercato. Secondo quanto riportato oggi dalla Gazzetta dello Sport, i destini del Napoli si intrecciano su due fronti caldissimi: uno in entrata, per rinforzare la difesa, e uno in uscita, che rischia di trasformarsi in un vero e proprio sgarbo.

Anguissa: la Turchia chiama, la Juve (con Spalletti) tenta

E’ sul fronte uscite che la Rosea sgancia la suggestione più intrigante. Che Zambo Anguissa sia destinato a salutare Napoli è ormai un segreto di Pulcinella. Il centrocampista camerunese ha da tempo aperto i canali di dialogo con il Galatasaray, un rifugio dorato classico per chi lascia la Serie A.

Tuttavia, la Gazzetta lancia un interrogativo che fa rumore: “E se fosse Juve?”. Secondo i bisbigli di mercato, infatti, ci sarebbe di mezzo Luciano Spalletti. Il tecnico, che con Anguissa ha condiviso l’esaltante cavalcata tricolore del terzo scudetto, sarebbe fortemente interessato a riaverlo ai suoi ordini nella sua nuova avventura bianconera. Una trama di mercato che, se concretizzata, avrebbe il sapore del tradimento perfetto: l’ex colonna del centrocampo azzurro che riabbraccia il tecnico dello scudetto, ma con la maglia della rivale storica.

Il duello per Mario Gila: la variabile Lotito

Ecco anche un nome nuovo: quello di Mario Gila. Il centrale spagnolo ha preso una decisione drastica: non rinnoverà il contratto con la Lazio, in scadenza nel 2027. Una rottura che ha subito attivato le antenne delle big. La Gazzetta sottolinea come i contatti tra l’entourage del giocatore e il Milan siano già molto avanzati, ma Napoli e Inter non stanno a guardare. Le due società stanno provando a sbarrare la strada ai rossoneri, inserendosi prepotentemente nella corsa al difensore.

L’ostacolo principale? Come sempre quando si fa spesa a Formello, è Claudio Lotito. Le esigenze economiche del patron biancoceleste sono note a tutti e, nonostante la volontà del giocatore di non rinnovare, sedersi al tavolo delle trattative con la Lazio significa armarsi di portafoglio gonfio e infinita pazienza. Si prospetta un duello a tre che animerà le prossime settimane.