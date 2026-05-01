Napoli ancora senza i presunti Fab Four, resta fuori sempre Anguissa

Repubblica: "il centrocampista del Camerun in estate potrebbe chiedere di andar via". Va valutato con attenzione anche il futuro di De Bruyne: costa tanto e ha reso poco

Giustamente Antonio Conte a Como (si gioca domani alle 18) pare intenzionato ancora una volta a evitare i presunti Fab Four in campo. Bisogna anche arrendersi alla realtà. Anguissa, Lobotka, McTominay e De Bruyne tutti insieme non funzionano. Vale la pena ricordare che i primi tre, insieme, lo scorso anno hanno vinto uno scudetto. A Parma l’esperimento è miseramente fallito, nel giorno in cui il Napoli ha definitivamente detto addio alle ambizioni di rivincere il campionato. L’escluso sarà ancora una volta Anguissa, almeno così scrive l’edizione napoletana di Repubblica. Probabilmente è una scelta che tiene conto dello stato di forma approssimativo del centrocampista del Camerun che col Napoli di scudetti ne ha vinti due.

Non è così facile trovare un altro Anguissa

Conte fa bene a far giocare chi ritiene possa essere più in forma. Ma per l’anno prossimo, che in panchina ci sia lui (noi lo speriamo) e o un altro, il tema della convivenza dei quattro andrà affrontato. De Bruyne ci sembra un lusso che il Napoli non può consentirsi. Costa tantissimo (6,5 milioni netti) e quest’anno il suo contributo al Napoli è stato modesto, men che mediocre. Il gioco non vale minimamente la candela. McTominay non si discute. Lobotka, se vuole rimanere, è inamovibile. Bisogna vedere Anguissa.

Repubblica, con Pasquale Tina, scrive che il centrocampista potrebbe chiedere di andare via dopo il mancato rinnovo del contratto. Il Napoli dovrà pensarci, la rosa va ringiovanita ma ovviamente bisogna trovare una valida alternativa. Non è così facile sostituire l’ex Fulham.