Il Psg sa difendere, il Bayern no. E in finale va il Psg (è una bomba senza Mbappé)

Bayern-Psg è finita 1-1. Al ritorno la partita delle meraviglie (il 5-4) non c’è stata. Kompany però non lo sapeva. E il suo Bayern l’ha cominciata come se fossero ancora in Villa Comunale, con la difesa tutta oltre la metà campo. Per il Psg è stato un gioco da ragazzi servire in profondità Kvara che se n’è andato felice come un bambino, ha messo al centro e Dembelé ha segnato. Kompany era tranquillo, pensava che si sarebbe giocato come la settimana scorsa. Ma Luis Enrique aveva altri programmi. Il suo Psg sa difendere eccome. C’è un tempo per dare spettacolo e mostrare un tipo di calcio, e c’è un tempo per dimostrare che sa anche chiudere gli spazi. Ha lasciato il pareggio ai bavaresi al 94esimo (ha segnato Harry Kane).

Il Psg è andato meritatamente in finale, per il secondo anno consecutivo. Meritatamente perché è la squadra più completa e ha l’allenatore che sa insegnare più cose. Luis Enrique ama attaccare, proporre calcio ma sa anche difendere. Lo ha spiegato Marquinhos qualche settimana fa a Sky. Per Kvaratskhelia (migliore in campo) è la seconda finale di Champions consecutiva.

Senza Mbappé il Psg è diventato squadra

Ma sul Psg c’è un altro discorso da fare. È la seconda finale di fila, la prima l’hanno stravinta contro l’Inter. La seconda finale consecutiva da quando hanno lasciato andare via Mbappé. Il presunto giocatore più forte del mondo. Molto presunto. Senza Mbappé il Psg è diventato squadra. Con Mbappé il Real Madrid ha smesso di esserlo ed è andato in una crisi senza fine.

Come diceva Renzo Arbore in uno spot pubblicitario sulla birra: “Meditate gente, meditate”.

La finale di Champions sarà Arsenal-Psg