Elmas corteggiato in Premier, Sunderland e Aston Villa si sono fatti avanti

Eljif Elmas, con ogni probabilità, non sarà riscattato dal Napoli e in estate farà dunque ritorno al Lipsia; il diritto di riscatto era stato fissato a 17 milioni di euro, ma gli azzurri vorrebbero virare su altri profili in vista della prossima stagione. Il macedone, una volta fatto ritorno in Germania, potrebbe nuovamente lasciare il Paese e trasferirsi in Inghilterra, dove ci sono due club che hanno mostrato interesse per lui.

Elmas corteggiato da due club inglesi

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb:

Nelle ultime ore s’è fatto avanti il Sunderland ma oggi non sono una prospettiva allettante per l’ex Fenerbahce. Tutt’altra risposta invece arriverebbe a un Aston Villa già certo della qualificazione alla prossima Champions League: i villans hanno già effettuato un sondaggio e sono pronti ad approfondire il discorso una volta conclusa la stagione.

La stagione del macedone col Napoli

Elmas ha fatto ritorno quest’anno a Napoli, collezionando 43 presenze, un gol e quattro assist. Tra la prima e la seconda avventura in azzurro ha totalizzato 232 presenze. Il centrocampista è stato una pedina importante per Antonio Conte, nel periodo in cui De Bruyne, Anguissa, Gilmour e Lobotka erano infortunati.

Nonostante ciò, il Napoli ha deciso di non puntare più sul classe 99 per far spazio a nuovi innesti che arriveranno nel mercato estivo; e ricordiamo che a centrocampo tornerà dal prestito alla Carrarese Luis Hasa, che in Serie B è stato uno dei pionieri della salvezza del club toscano e aiuta a ringiovanire la rosa, abbassando la media età (è un classe 2004, ha dunque cinque anni in meno di Elmas).