Simone Biles: “Detesto l’esercizio fisico. Dopo tanto tempo, mi merito una pausa”

La leggenda della ginnastica sono due anni che ha smesso, senza smettere: "L'altro giorno ero sul trampolino in giardino e ho iniziato a fare salti mortali. Sto benissimo senza allenarmi"

Simone Biles fa parte del club ristrettissimo delle leggende dello sport. Federer, LeBron, Valentino Rossi, Phelps, quella gente lì. Undici medaglie olimpiche e 30 titoli mondiali (23 ori…). Sono già due anni che non gareggia più, e ne mancano altrettanti alle Olimpiadi di Los Angeles, quando , se fosse ancora in attività, avrebbe “solo” 31 anni. E della ginnastica, racconta al Paìs, le manca tutto tranne che… lo sport.

“Mi manca soprattutto il cameratismo, il tempo trascorso con le mie compagne di squadra e anche le belle vibrazioni che avevo con gli allenatori ogni giorno. Ma allo stesso tempo, è molto bello avere questa libertà. È una pausa mentale e fisica. In realtà detesto l’esercizio fisico. Sento che dopo averlo praticato per così tanto tempo, mi merito una pausa. E mi sto concedendo questo privilegio. Detto questo, mio ​​marito (è sposata con il giocatore di football americano Jonathan Owens, ndr) mi porta a Pilates e, onestamente, non è affatto divertente. È molto difficile, pura fatica e dolore. Ma a lui piace molto. E io lo faccio perché mi piace condividerlo con lui”.

“Ero in giardino a fare i salti mortali”

In realtà si considera ancora una ginnasta attiva: “Se mi chiedeste di fare un salto mortale all’indietro, lo farei qui e ora senza problemi. Non sarebbe difficile. È vero che per gareggiare bisogna allenarsi, ma sono ancora in forma per fare quello che voglio. L’altro giorno, infatti, ero sul trampolino in giardino e ho iniziato a fare salti mortali con la mia ex allenatrice, Zoe Miller. Ci siamo divertite un mondo”.

Ci sono buone chance di vederla in gara a Los Angeles 2028. Lei dice che sono “il 50%. Credo che dovremmo ammirare gli atleti finché sono in attività, mentre gareggiano. Ho già partecipato a tre Olimpiadi e mi sento appagata. Ho la sensazione che i nostri corpi siano un po’ come una clessidra che si svuota sempre di più. Ho 29 anni e, sebbene la longevità nello sport d’élite sia migliorata a passi da gigante, sarebbe un enorme sacrificio cercare di essere a Los Angeles a 31 anni”.

“Niente è difficile come le Olimpiadi”

“Non credo che nulla di ciò che farò nella mia vita sarà difficile quanto competere alle Olimpiadi. Quindi dormo abbastanza bene la notte. A 29 anni, posso dire di non avere grandi rimpianti nella mia vita. Posso guardare indietro e vivere serenamente. E voglio mantenere questa serenità. Voglio poter continuare a dire di non rimpiangere nulla. Direi che l’unica cosa che ho perso è la mia privacy. E credetemi, può essere molto difficile, soprattutto quando si desidera tornare a essere una persona normale. In ogni caso, più che una perdita, cerco di vederla come un’altra parte della mia vita quotidiana. Sono molto grata di essere dove sono”.