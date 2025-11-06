Home » Approfondimenti » Media e social

Simone Biles si è rifatta il seno (e le occhiaie, e un lobo dell’orecchio)

La campionessa della ginnastica ha svelato i tre interventi di chirurgia plastica sui social: "Uno non lo indovinereste mai". L'hanno indovinato

simone biles

US' Simone Biles takes part in an artistic gymnastics training session at the Bercy Arena in Paris on July 25, 2024, ahead of the Paris 2024 Olympic Games. (Photo by Loic VENANCE / AFP)

Simone Biles si è rifatta le tette, per dirla in modo un po’ greve. La sette volte campionessa olimpica della ginnastica artistica ha deciso di “svelarlo” in un video su TikTok: ha detto detto di essersi sottoposta a tre interventi di chirurgia plastica. “Ne ho fatti tre, e due non li indovinereste mai”, ha detto lanciando ai follower una sfida a colpi di commenti.

Tra le ipotesi più gettonate, una fan ha suggerito: “Seno, mini BBL e lifting agli occhi?”. E Biles, senza esitazioni, ha risposto: «Blefaroplastica inferiore perché avevo delle borse terribili sotto gli occhi, e il lobo dell’orecchio, che mi si era strappato da piccola”. Due interventi confermati, dunque.

E il seno? L’emoji delle ciliegie – la stessa usata in un recente post in cui mostrava i suoi primi salti dopo un anno di pausa – lascia intendere che si tratti di un ritocco al seno, appunto. In quell’occasione, pubblicando una serie di backflip nel giardino della sua casa in Texas, Biles aveva scritto: “Primo salto dopo un anno nella nuova casa con le nuove… ciliegie”.

Correlate