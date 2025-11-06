Simone Biles si è rifatta il seno (e le occhiaie, e un lobo dell’orecchio)

Simone Biles si è rifatta le tette, per dirla in modo un po’ greve. La sette volte campionessa olimpica della ginnastica artistica ha deciso di “svelarlo” in un video su TikTok: ha detto detto di essersi sottoposta a tre interventi di chirurgia plastica. “Ne ho fatti tre, e due non li indovinereste mai”, ha detto lanciando ai follower una sfida a colpi di commenti.

Tra le ipotesi più gettonate, una fan ha suggerito: “Seno, mini BBL e lifting agli occhi?”. E Biles, senza esitazioni, ha risposto: «Blefaroplastica inferiore perché avevo delle borse terribili sotto gli occhi, e il lobo dell’orecchio, che mi si era strappato da piccola”. Due interventi confermati, dunque.

E il seno? L’emoji delle ciliegie – la stessa usata in un recente post in cui mostrava i suoi primi salti dopo un anno di pausa – lascia intendere che si tratti di un ritocco al seno, appunto. In quell’occasione, pubblicando una serie di backflip nel giardino della sua casa in Texas, Biles aveva scritto: “Primo salto dopo un anno nella nuova casa con le nuove… ciliegie”.