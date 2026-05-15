Sarri vuole aspettare il Napoli (Pedullà)

Su Youtube dice che Sarri ha messo in stand-by Lazio e Atalanta, prima di prendere una decisone vorrà capire come andrà tra Conte e De Laurentiis che si incontreranno.

Maurizio Sarri ha già scelto cosa farà nelle prossime settimane: aspettare. Aspettare il Napoli. Più precisamente, aspettare l’esito dell’incontro tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis che dovrebbe definire la panchina azzurra. Lo dice Alfredo Pedullà, in un quadro che finalmente mette in fila i pezzi.

Sarri vuole aspettare il Napoli

“Il rapporto tra la Lazio e Sarri, al di là dell’incontro che ci sarà, è chiaro già adesso malgrado un contratto biennale”. Il legame con il club di Lotito, insomma, è già finito de facto. La carta del contratto biennale resta, la sostanza no. Una situazione che spiega perché Sarri non si stia muovendo verso altre destinazioni: non ne ha bisogno, e soprattutto non ne ha voglia, finché non sa cosa succederà a Napoli.

L’Atalanta che viene messa in evidenza per Sarri che è sempre stata un’idea della famiglia Percassi ed a maggior ragione di Giuntoli. Ma io penso che Sarri voglia aspettare la decisione del Napoli: prima di prendere una decisone vorrà capire come andrà tra Conte e De Laurentiis che si incontreranno”.

Per Sarri il Napoli viene prima di tutto. La storia tra il toscano e gli azzurri è di quelle che non si spegne mai del tutto: il triennio in panchina, i 91 punti del 2017-18, il pari di Inzaghi a San Siro, gli applausi all’addio. Una storia che il Napoli di Sarri era molto (ma molto) più forte del Napoli di Conte, come abbiamo scritto qualche giorno fa, racconta meglio di mille analisi.

Adesso il bivio è chiaro. Se Conte e De Laurentiis trovano un’intesa per restare insieme, Sarri scioglie il nodo Atalanta o Lazio. Se invece l’incontro si chiude male — come ipotizziamo nel piano B del Napoli — allora la chiamata di De Laurentiis arriverà davvero. E a quel punto Sarri sa già cosa rispondere.