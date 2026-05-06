L’alternativa a Sarri è Maresca. Il piano B del Napoli se l’incontro con Conte finisce male

Se il faccia a faccia tra Conte e De Laurentiis dovesse finire a carte quarantotto, il piano B per la panchina è già servito. Secondo Schira, il Napoli oscilla tra due estremi: Maurizio Sarri e Enzo Maresca.