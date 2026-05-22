Il Milan ovviamente si tiene Allegri: via Furlani, ridimensionato Ibrahimovic (e forse torna Galliani)

Il calcio è semplice, diceva quel tale (ossia Massimiliano Allegri): chi lo sa praticare, chi lo conosce, è preferito a chi millanta. E così il Milan ha smesso di giochicchiare e Gerry Cardinale (numero uno del club rossonero) ha deciso di passare all’azione e fare pulizia così come richiesto dal tecnico rossonero. Da ieri sono cominciate le grandi manovre. Via Furlani l’amministratore delegato che col calcio non si capisce cos’abbia in comune, ridimensionato Ibrahimovic che annuncia incontri di pugilato come se fosse un novello Don King. E Modric che tra due anni potrebbe diventare assistente di Allegri nel caso in cui Max restasse. Inoltre si parla anche del ritorno di Galliani che è una delle richieste del livornese. Che, stando a quel che si legge, avrebbe vinto su tutta la line. E quindi ancora una volta non si sposerebbe col Napoli, per De Laurentiis era l’obiettivo numero uno. Per la gioia dei tifosotti (tantissimi) e gli incompetente (uhhhh).

Sullo sfondo anche il ritorno di Galliani

Scrive il Corriere della Sera:

“Furlani verso l’addio. Con o senza Champions. Era nell’aria, ma potrebbe accadere prima del previsto: forse già la prossima settimana, subito dopo la conclusione del campionato. Qualcosa si era rotto, da tempo. Non sono stati mesi facili, per lui. La contestazione di gran parte della tifoseria ha raggiunto l’apice a San Siro nella partita contro l’Atalanta, persa malamente dai rossoneri”.

Il casting per il nuovo amministratore delegato è affidato a compito a Massimo Calvelli, ex ceo dell’atp, “tennista cresciuto con le lezioni di un mito come Paolo Bertolucci”.

Si parla di Carnevali il plenipotenziario del Sassuolo che il Corriere della Sera sottolinea essere cresciuto alla scuola di Marotta. I due si sono incontrati mercoledì a Solomeo, in occasione del premio European Golden Boy. C’era anche Adriano Galliani con cui è avvenuto uno scambio di battute ironiche.

Il Napoli può sperare che perda la Champions domenica contro il Cagliari

Del futuro di Allegri il Corsera scrive: