Ad Ancelotti non chiedono più di Neymar: ormai è normale vederlo fuori dai riflettori (As)

È naturale chiedersi se riuscirà a partecipare ai Mondiali. Il suo fisico non collabora e Ancelotti è molto esigente: «Ha tempo sufficiente per essere pronto. Non ha bisogno di essere messo alla prova».

Carlo Ancelotti ha annunciato la lista dei convocati del Brasile per i prossimi amichevoli contro Corea del Sud e Giappone. Per la prima volta da quando è ct della Nazionale brasiliana, non è stato chiesto nulla su Neymar, capitano del Santos. Per ora, il “tema Neymar” non è più al centro dell’attenzione in Brasile.

Sempre lo stesso con Neymar

Scrive As:

“Neymar è di nuovo infortunato e non c’è una data precisa per il suo ritorno, anche se le previsioni indicano che non sarà prima del prossimo novembre. Con questo scenario, i giornalisti brasiliani si sono ‘dimenticati’ dell’attaccante, che non gioca con la Nazionale dall’ottobre 2023, quando ha subito un grave infortunio contro l’Uruguay. Questa volta, l’assenza di Neymar non era una notizia, si sapeva che non poteva essere convocato. La novità è che ormai nessuno ha più interrogato Ancelotti su una possibile convocazione futura del giocatore.

Questa sparizione di Neymar arriva dopo la polemica generata dall’attaccante del Santos a seguito della sua assenza nell’ultima lista di Ancelotti per le partite contro Cile e Bolivia, negli ultimi incontri delle qualificazioni ai Mondiali 2026. L’allenatore ha spento rapidamente l’incendio, e i suoi piani per la Nazionale sembrano seguire un percorso diverso da quello che Neymar vorrebbe.”

Leggi anche: “Neymar dipendente da whisky e energy drink, notti fino all’alba”. Suo padre porta uno youtuber in tribunale

Ancelotti lo porterà ai Mondiali?

L’italiano ha lanciato un messaggio sui requisiti che un calciatore deve avere per essere convocato in Nazionale e ha chiarito che la condizione fisica è fondamentale: «Qualità, essere al 100% fisicamente, adattarsi bene e giocare per la squadra, non individualmente. Ci possono essere giocatori con meno qualità, ma che si adattano meglio e possono essere più efficaci per la squadra».

Specifica il quotidiano spagnolo:

“Neymar, che per la prima volta in tre anni era riuscito a collezionare nove partite consecutive giocate, otto delle quali complete, non sfugge a questa esigenza.

Al giocatore del Santos sta per scadere il tempo per salire sul treno che lo porti al Mondiale 2026. A novembre, il Brasile giocherà nuovamente due amichevoli, contro il Senegal a Londra e contro la Tunisia, probabilmente a Parigi, e Neymar sarà di nuovo assente. Le prossime occasioni saranno già nel 2026 e, anche se Ancelotti non gli ha chiuso la porta per la lista del Mondiale, se l’allenatore non cambierà idea sarà quasi impossibile che il nome di Neymar vi compaia se il giocatore non raggiungerà la piena condizione fisica.”

Ancelotti lo ha ribadito a Neymar in un’intervista concessa a Tnt Sports Brasil: «Ha un problema fisico e ora deve recuperare bene. Ha tempo sufficiente per essere pronto a giugno. I giocatori devono essere pronti a giugno. Ovviamente, Neymar non ha bisogno di essere messo alla prova, né del suo comportamento, perché è un giocatore molto stimato dai compagni».