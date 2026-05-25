Repice, Ferlaino e altri: protagonisti del Gran Galà Sport e Passione

Francesco Repice, giornalista Rai, è il vincitore della terza edizione del Premio Giornalistico Nazionale, istituito nell’ambito del Gran Galà Sport è Passione. Prima voce di “Tutto il calcio minuto per minuto” e delle gare della nazionale italiana, verrà premiato nel corso della serata-evento che si svolgerà il 4 giugno prossimo, nel teatro Di Costanzo-Mattiello di Pompei. Attraverso le sue radiocronache, milioni di appassionati hanno vissuto e vivono i momenti più intensi e memorabili del nostro sport. I vincitori delle varie categorie sono stati annunciati nel corso della conferenza di presentazione che si è svolta al centro commerciale, MaxiMall Pompeii, di Torre Annunziata. L’evento prevede anche l’assegnazione del premio “Rosa”, che andrà alla giornalista del Corriere della Sera, Monica Scozzafava, e il premio “Giovani” che andrà a due studenti di altrettanti istituti superiori della zona.

L’edizione di quest’anno, che verrà condotta da Mimmo Malfitano e Ilaria Mennozzo, sarà dedicata principalmente alla celebrazione del centenario del calcio Napoli, che si festeggerà il primo agosto. A Corrado Ferlaino, Beppe Bruscolotti, Roberto Sosa e Francesco Romano, verranno assegnati riconoscimenti per essere stati protagonisti della storia del club partenopeo. A Salvatore Biazzo sarà consegnato il riconoscimento alla carriera, mentre per l’editoria il riconoscimento andrà alla testata online, Il Napolista, che festeggia il sedicesimo anno di storia, diretto da Massimiliano Gallo.