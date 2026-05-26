Caro Napolista, il tuo risultatismo arranca. Il giochismo di noi tifosotti domina, presto anche a Napoli

Il riscatto dei “tifosotti”

Caro direttore, La linea pro-risultatisti e pro-Conte ha subito, in questi giorni, degli smacchi.

Il “sapiente” Allegri ha fallito gli obiettivi ed è stato cacciato (il Milan rinsavito NON se lo tiene), mentre il “presuntuoso” Fabregas va in Champions nientemeno che con il Como! (il Como abballa…eccome!).

Tutti ora sembrano cercare i tecnici che praticano il giochismo

Tutti ora sembrano cercare i tecnici “giochisti” Italiano, Grosso,…ci potrebbero essere invece tempi un po’ più difficili per i risultatisti Allegri e forse anche Conte? Vedremo. Allegri comunque lo vedrei bene in Nazionale, perché lì non devi tanto allenare, ma piuttosto selezionare.

La surreale conferenza stampa dell’altra sera, ha messo in evidenza il Conte “tiranno”, che non accetta critiche. Avrà visto troppi telegiornali…

Salutiamo comunque il nostro condottiero “ossessivo-logorante”, protagonista di uno scudetto capolavoro, una performance straordinaria che solo lui poteva fare e di cui ha pagato la fatica fisica e mentale il secondo anno. Sul filo di lana è riuscito anche a centrare l’ultimo obiettivo che gli mancava: compattare i napoletani. Ma contro di lui…

Italiano merita Napoli e noi meritiamo Italiano

Ora speriamo che arrivi Italiano, se lo merita e ce lo meritiamo. Ha fatto un bel precorso e sembra pronto. Sarebbe umile e motivato per la grande opportunità. E sono certo che saprebbe valorizzare gli investimenti fatti l’anno scorso, come Beukema e Lang, forse addirittura Lucca, che voleva al Bologna. Prenderemmo qualche gol in più? Probabile, ma ne faremmo anche tanti. Credo che continueremmo a vincere tanto e ci divertiremmo, con un gioco a 4 di stampo europeo (guardate come giocano la finale di Champions Psg e Bayern sabato…).

Battute a parte, vi apprezzo e leggo sempre volentieri.

FNS💙

Luca Artesi

Manager, Executive coach, ex atleta nazionale.

Ha visto Maradona.