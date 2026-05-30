Rabiot ha 31 anni e costa 5,5 milioni l’anno: il Napoli deve studiare l’affare

Rabiot e il bilancio del Napoli

Come scrive il Corriere dello Sport, ha 31 anni e costa 5,5 milioni netti l’anno. In teoria Rabiot non farebbe al caso del Napoli. È fuori budget. È fuori dal nuovo indirizzo che il club si è dato dopo il biennio di Conte. Bisogna ridurre il monte ingaggi e abbassare l’età media. Adesso si dovrà valutare se il francese possa essere la classica eccezione che conferma la regola.

Il centrocampo del Napoli piace molto a Massimiliano Allegri. Anguissa è uno dei suoi calciatori preferiti. Ma il centrocampista del Camerun ha già un piede fuori dal club, vuole andar via ed è difficile trattenerlo. Ha ancora un anno di contratto. Nel caso in cui lasciasse il club, ci sarebbe ovviamente da sostituirlo. E a centrocampi quando pensi ad Allegri ti viene subito in mente il nome di Rabiot che è un calciatore feticcio del livornese. Ha giocato con lui alla Juventus, uno dei pochi a non abbandonarlo fino alla fine, così come al Milan.

Il francese è un grande giocatore

Un grande giocatore Rabiot: di bosco e di riviera, di classe e di sostanza. Ha 31 anni ma è ancora integro, corre, ha cervello, sa interdire, sa segnare, sa dove andrà a finire il pallone. Un giocatore che non farebbe rimpiangere Anguissa e l’operazione non è semplice.

C’è il problema, non da poco, dell’ingaggio. Potrebbe essere l’unico vero regalo di De Laurentiis a Max. Che per il resto non ha nulla da eccepire alla rosa del Napoli. Gli piace, e tanto. Certamente lavorerà alla valorizzazione di De Bruyne calciatore che lo scorso anno fu preso per lui, per il suo arrivo a Napoli che poi abortì perché Conte alla Juventus non ci andò più.