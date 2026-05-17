Quando il gioco si da furo, i McTominay continuano a segnare

Finalmente qualificazione Champions per il Napoli. Ci pensa Scott a chiudere i contri come un anno fa per la gara scudetto. Il suo gol apre il tris contro il Pisa in pieno recupero. Gli azzurri sono trasformati rispetto al Bologna, dominano e segnano nei momenti giusti rischiando solo in una occasione. Hojlund ritrova la rete per 11 gol momentanei in questo campionato.

Il jolly e gli inserimenti di Scott McTominay

Nel primo tempo l’inizio gara presenta il copione previsto. Il Pisa si difende con ordine chiudendo gli spazi e il Napoli che prova dalle fasce a trovare l’imbeccata. Nel primo quarto d’ora il ritmo è lento, ci prova Elmas con un paio di inserimenti. Anche Alisson Santos si dà da fare per trovare l’assist giusto per Hojlund e gli inserimenti di McTominay. Ed è proprio Scott a trovare il jolly al 21° con un tiro chirurgico nell’angolino sinistro di Semper su assist di Hojlund. Passano 6 minuti e Rrahmani di testa sfonda le mani del portiere pisano per il raddoppio azzurro. La gara si addormenta per alcuni minuti e poi un lampo di Elmas con un destro potente ma Semper salva deviando oltre la traversa. Poi nel recupero del primo tempo Buongiorno sta per combinare la frittata ma San Meret esce e respinge su Stojkovic a botta sicura.

Va riscattata la brutta figura in Champions

Nel secondo tempo l’inizio è come la fine del primo, col brivido: Moreo in area, tiro e respinge Meret che si fa trovare ancora pronto. Poi il Napoli prova a serrare le fila e nel primo quarto d’ora l’unica cosa degna di nota è la rissa tra Calabresi e Elmas, entrambi ammoniti. Poi il macedone esce con Buongiorno ed entrano De Bruyne e Olivera. È McTominay ad avere una buona possibilità di testa ma il tiro è fuori. Nel recupero Hojlund trova finalmente il gol su contropiede avviato da De Bruyne e assist di Mazzocchi per il tris finale.

Ora serve una prova importante in casa contro l’Udinese per legittimare anche il secondo posto solitario e poi concentrarsi sulla prossima stagione. Che arrivi l’annuncio della conferma di Antonio Conte al più presto per programmare la prossima stagione dove il Napoli con un ricambio di alcuni senatori potrà essere con l’Inter la squadra da battere. Ed essere protagonista anche in Champions League riscattando la brutta figura di quest’anno.