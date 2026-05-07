Tchouaméni manda Valverde in ospedale con un pugno (bell’ambientino al Real Madrid)
Squadra ormai fuori controllo. Valverde non gli dà la mano, in allenamento se le danno di santa ragione e nello spogliatoio un cazzotto manda l'uruguaiano a sbattere la testa. Urge Mourinho
Il Real Madrid è una vera e propria polveriera. Quella che fino a ieri sembrava “solo” una pesante lite verbale, nelle ultime ore si è trasformata in una rissa da far west all’interno dello spogliatoio di Valdebebas. Sempre più urgente l’arrivo di Mourinho.
Valverde finisce in ospedale
I protagonisti dell’incredibile scontro sono Fede Valverde e Aurélien Tchouaméni. Il bilancio è pesantissimo, con l’uruguaiano costretto alle cure ospedaliere.
La mano negata e il clima ostile in campo
A innescare la scintilla fatale sono stati gli strascichi del duro faccia a faccia del giorno precedente. Secondo la ricostruzione fornita da Marca, la mattinata si è aperta con Valverde che si è rifiutato categoricamente di stringere la mano a Tchouaméni. L’uruguaiano, infatti, accusava ripetutamente il compagno di squadra di essere la talpa che aveva spifferato i dettagli della loro prima lite alla stampa.
La tensione si è inevitabilmente trasferita sul terreno di gioco. Le fonti interne citate dal quotidiano spagnolo descrivono una sessione di allenamento ostile e molto scomoda, caratterizzata da entrate durissime.
Il pugno, il sangue e il vertice d’emergenza
Il rientro negli spogliatoi ha segnato il punto di non ritorno. Come dettagliato da As, Valverde ha continuato a puntare il dito contro il francese, ignorando del tutto i tentativi di mediazione dei compagni. A quel punto, esasperato dalle continue accuse, Tchouaméni ha reagito sferrando un violento pugno al volto di Valverde. Cadendo all’indietro, l’uruguaiano ha sbattuto violentemente la testa procurandosi un profondo taglio sanguinante.
As riporta che il centrocampista è stato portato in infermeria su una sedia a rotelle e poi trasferito d’urgenza al vicino ospedale Blua Sanitas, dove ha ricevuto diversi punti di sutura prima di poter tornare a casa.
Nel frattempo è scattato l’allarme rosso per la società: il direttore generale José Ángel Sánchez ha bloccato le uscite e indetto una riunione d’urgenza, richiamando al centro sportivo anche il capitano Dani Carvajal. Il club aprirà un severo fascicolo disciplinare e, vista la gravità inaudita dei fatti, prende clamorosamente corpo l’ipotesi di un’esclusione punitiva per entrambi i giocatori in vista dell’imminente Clásico. L’incendio in casa Real è fuori controllo.