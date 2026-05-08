Principe William in versione tifoso, ha festeggiato con l’Aston Villa negli spogliatoi

"È molto felice per noi", ha dichiarato il tecnico Emery. Il club ha raggiunto una finale europea dopo 44 anni e mercoledì 20 maggio affronterà il Friburgo.

Ieri l’Aston Villa ha conquistato la prima finale europea dopo 44 anni battendo il Nottingham Forest 4-0; ora dovrà affrontare il Friburgo in Europa League il 20 maggio. Migliaia di tifosi hanno festeggiato insieme ai giocatori e al tecnico Unai Emery, ma tra questi ce n’è stato uno in particolare, ovvero il principe del Galles William, che ha raggiunto lo spogliatoio per essere insieme alla sua squadra del cuore.

Aston Villa in finale di Europa League, il principe William festeggia

“Era nello spogliatoio con i giocatori e con me. È molto felice per noi“, ha dichiarato Emery nell’intervista riportata dal Times. “In Europa è difficile essere costanti come lo siamo noi. È frutto del nostro duro lavoro e i giocatori devono fissare gli standard che vogliamo raggiungere. Hanno dato il massimo, sia collettivamente che individualmente“.

Sui social, sono andati virali i video dove si vede il principe esultare per i gol e per la vittoria dell’Aston Villa

PRINCE William was seen belting out Sweet Caroline and celebrating wildly as his beloved Aston Villa thumped Nottingham Forest to reach the Europa League final. He’ll probably get into trouble that pic.twitter.com/THpKhXikDA — WeGotitBack 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇬🇧🇺🇸 (@NotFarLeftAtAll) May 8, 2026

Per il tecnico è la sua sesta finale di Europa League negli ultimi tredici anni, con il quarto club diverso. Delle precedenti cinque finali, Emery ne ha vinte quattro.