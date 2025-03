I riti scaramantici del Principe William: «Se l’Aston Villa sta andando male, sposto i miei figli sul divano» (Telegraph)

«Oppure, comincio a camminare per casa con passo veloce». Ha poi rivelato: «Potrei stare ore sui forum dei tifosi, mi piace scrivermi con loro».

Com’era già noto, il Principe William è un grande tifoso dell’Aston Villa. E ha confermato, proprio in visita al campo d’allenamento della squadra, ciò che trapelava da diversi mesi sui tabloid inglesi: crea account fasulli sui social per commentare le prestazioni del suo club del cuore.

Il Principe William ha riti scaramantici quando l’Aston Villa sta perdendo

Il Telegraph riporta:

In un’intervista al campo di allenamento, il principe William ha rivelato le sue superstizioni il giorno della partita: «Se sono a casa da solo con i bambini, mi siedo in un posto specifico per guardare la partita. Se non stiamo andando molto bene, comincio a camminare per casa con passo veloce e sposto i bambini in posti diversi sul divano». E ha detto di essersi innamorato del club della Premier League dopo essere stato portato alle partite da amici di famiglia quando era ragazzino. «Eri un po’ fuori dal giro se non consultavi il Ceefax [televideo inglese, ndr] per le partite». Ha aggiunto: «Mi piace andare sui forum dei tifosi, potrei restare lì a leggere per secoli. Do loro anche le mie opinioni. E’ importante avere questo dibattito». Il Principe del Galles mercoledì sera era allo stadio a vedere la sua squadra in Champions che ha battuto il Club Brugge 3-0. Prina della partita, ha detto che il suo interesse per il calcio è cresciuto dal 2016, che l’ascesa degli smartphone lo ha reso ancora più presente per monitorare e discutere sui progressi della squadra.

Ha coinvolto anche il figlio George nella sua passione per il club (Telegraph)

«Sono stato il primo tifoso di calcio della famiglia reale, ho iniziato a seguire il Villa quando avevo 11/12 anni. Poi i miei amici tifavano tutti Chelsea o United, io volevo una squadra da metà classifica che potesse poi emozionarmi e farmi anche soffrire». Il principe del Galles ha coinvolto anche il figlio George nella sua passione per il club: Dopo la nascita del primogenito George, il principe di Galles aveva raccontato: «Da quando sono papà, senza dubbio, il calcio è diventato più importante. È davvero strano. Ho bisogno di andare di più allo stadio e stare tra gli altri ragazzi, sfogarmi un po’». E ha fatto appassionare anche il figlio: «All’inizio avevo un po’ paura che diventasse tifoso del Chelsea».

