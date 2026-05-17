Pisa-Napoli, scintille in area tra Elmas e Calabresi: ammoniti entrambi al 53′

Al 52' dell'Arena Garibaldi acceso diverbio in area pisana tra Eljif Elmas e Arturo Calabresi: l'arbitro Fourneau ferma il gioco e ammonisce entrambi.

Animi accesi all’Arena Garibaldi al 52′ di Pisa-Napoli. In piena gestione del match da parte degli azzurri (sul 2-0 grazie al gol di McTominay al 21′ e a quello di Rrahmani al 27′), Elmas entra in area del Pisa e viene trattenuto da Calabresi. Il macedone si gira di scatto e protesta vivacemente; il difensore nerazzurro reagisce, parte un diverbio acceso che in pochi secondi sfocia in una piccola rissa con l’intervento dei compagni di entrambe le squadre.

L’intervento dell’arbitro Fourneau

L’arbitro Francesco Fourneau ferma il gioco per separare i giocatori e, al 53′, estrae il cartellino giallo per entrambi i protagonisti: ammoniti sia Eljif Elmas che Arturo Calabresi. Al Var Lorenzo Maggioni non interviene: non si è configurato nulla che possa giustificare un upgrade del provvedimento.

Cosa cambia in classifica

L’episodio non ha conseguenze sul punteggio. Il Napoli resta avanti 2-0 mantiene la matematica qualificazione in Champions League. Per il Pisa di Oscar Hiljemark, già fuori dai giochi salvezza, una giornata che si chiude in salita anche sul piano disciplinare.

Il match riprende subito senza ulteriori code. Il Napoli torna in possesso e continua a controllare il gioco.