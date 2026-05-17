Pisa-Napoli, McTominay: decimo gol in Serie A, quattordicesimo in stagione

Lo scozzese sblocca la partita del Maradona toscano e avvicina il Napoli alla qualificazione Champions. Per lui è la conferma di una stagione da assoluto protagonista.

Scott McTominay decide Pisa-Napoli. Lo scozzese sblocca la partita dell’Arena Garibaldi e regala agli azzurri tre punti pesantissimi nella corsa Champions, a una giornata dalla fine del campionato.

I numeri di McTominay nella stagione 2025/26

Per il centrocampista è il decimo gol in Serie A in questa stagione, il quattordicesimo considerando tutte le competizioni. Numeri che lo confermano come il giocatore più decisivo del Napoli di Antonio Conte, davanti agli stessi De Bruyne e Hojlund.

McTominay è arrivato a Napoli nell’estate 2024 dal Manchester United, accolto da una parte della tifoseria con qualche perplessità sul prezzo e sul ruolo. Conte lo ha plasmato come incursore puro, lasciandogli libertà di inserirsi tra le linee e di chiudere l’azione in area. Lo scozzese ha risposto facendo a Napoli quello che a Manchester non aveva mai fatto: doppia cifra in campionato e una continuità realizzativa da prima punta aggiunta. [Per chi vuole capire il suo percorso prima del Napoli, ne avevamo scritto qui

HCosa cambia in classifica e la corsa Champions

Il gol di oggi vale doppio anche per la classifica: il Napoli sale a quota 73 punti e si porta a un passo dalla matematica qualificazione in Champions League. Per il Pisa, sconfitta che complica i discorsi salvezza in vista dell’ultima giornata.

L’ultima giornata: il Napoli ospita l’Udinese

Il calendario, ora, dice Udinese all’ultima giornata in casa. Con una vittoria, il Napoli chiuderebbe il discorso Champions senza dipendere da nessun altro risultato.