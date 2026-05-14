Pisa-Napoli, novità per Conte: torna Spinazzola a sinistra. Al posto di De Bruyne, uno tra Vergara e Giovane
Il Corsport: "Possibile lo spostamento di Gutierrez a destra. Da valutare le condizioni di De Bruyne"
Pisa-Napoli si avvicina a grandi passi (resta solo da capire quando decideranno di farla giocare) e sarà cruciale per il futuro prossimo degli azzurri. Mancano solo 3 punti alla matematica qualificazione alla Champions League 2026/27 e, se sulla carta si prospetta una partita facile, non sono da sottovalutare né la condizione precaria di molti calciatori né l’effetto ansia che potrebbe gravare sulle loro teste. La sconfitta contro il Bologna è stata un duro colpo. Per arrivare al meglio, Conte potrebbe operare alcuni cambiamenti di formazione. Ne parla Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport.
Pisa-Napoli, le possibili scelte di Conte
Si legge sul Corsport:
“Da valutare le condizioni di De Bruyne, lunedì assente per un trauma contusivo con ferita lacero-contusa all’arcata sopracciliare destra rimediati nella rifinitura, mentre è certificata l’assenza di Politano per squalifica. Possibile lo spostamento di Gutierrez a destra con Spinazzola a sinistra. Se Kdb non recupera, la scelta è tra Vergara e Giovane.”