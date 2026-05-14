Pisa-Napoli si avvicina a grandi passi (resta solo da capire quando decideranno di farla giocare) e sarà cruciale per il futuro prossimo degli azzurri. Mancano solo 3 punti alla matematica qualificazione alla Champions League 2026/27 e, se sulla carta si prospetta una partita facile, non sono da sottovalutare né la condizione precaria di molti calciatori né l’effetto ansia che potrebbe gravare sulle loro teste. La sconfitta contro il Bologna è stata un duro colpo. Per arrivare al meglio, Conte potrebbe operare alcuni cambiamenti di formazione. Ne parla Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport.

Pisa-Napoli, le possibili scelte di Conte

Si legge sul Corsport:

“Da valu­tare le con­di­zioni di De Bruyne, lunedì assente per un trauma con­tu­sivo con ferita lacero-con­tusa all’arcata soprac­ci­liare destra rime­diati nella rifi­ni­tura, men­tre è cer­ti­fi­cata l’assenza di Poli­tano per squa­li­fica. Pos­si­bile lo spo­sta­mento di Gutier­rez a destra con Spi­naz­zola a sini­stra. Se Kdb non recu­pera, la scelta è tra Ver­gara e Gio­vane.”

Pisa-Napoli, quando si gioca?

Tutto parte dal caos attorno a Roma-Lazio che, di riflesso, si estende anche a Pisa-Napoli. La Prefettura di Roma ha disposto lo slittamento del derby a lunedì 18 maggio alle 20:45 per motivi di ordine pubblico, legati alla contemporaneità con gli Internazionali d’Italia di tennis al Foro Italico. La decisione coinvolgerebbe anche le altre gare della zona Champions — tra cui Pisa-Napoli, Genoa-Milan, Como-Parma e Fiorentina-Juventus — che dovrebbero essere disputate in contemporanea.