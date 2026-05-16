L’ipocrita Gasperini fa pure la vittima: “Giocare alle 12 non è il massimo”

Gasperini alla vigilia del derby e dopo una manovra assurda che ha favorito la Roma che voleva giocare domenica alle 12.

Ecco le sue parole in conferenza stampa:

“Noi siamo così motivati e dentro questa rincorsa di provare a giocare per il 4° posto che siamo quelli meno accreditati a rispondere. Avremmo giocato a qualunque ora e qualunque giorno, ma non è stato un esempio di grande programmazione. Dispiace per i tifosi, anche quelli delle altre città e questo ha creato anche per le squadre stesse un disagio. Il fatto di giocare 5 partite contemporaneamente lo trovo molto bello, che poi si giochi a mezzogiorno non è il massimo”.

E perché gli ultras hanno detto che se non si fosse giocato lunedì, non sarebbero entrati? E perché la Roma li ha appoggiati?

Le parole di Gianpiero Gasperini

La Roma arriva da un momento molto positivo, mentre la Lazio ha perso una partita importante e non ha più obiettivi. Dove sta l’insidia in partite del genere?

“La Lazio è comunque un’ottima squadra, hanno finito la stagione e l’unica motivazione è impedire alla Roma di raggiungere il traguardo massimo. Noi abbiamo motivazioni molto più vere e legate al risultato, ma non toglie le difficoltà della gara. Il derby è sempre difficile da giocare per tutti”.

Siamo stati abituati che ogni volta che arriva la proprietà a Roma succede qualcosa. La presenza di Ryan Friedkin quanto sta influenzando i processi da accelerare nel club e sul mercato? Possiamo aspettarci in futuro una sua centralità anche nelle scelte?

“Il centro del progetto Roma ce l’ha la società, molto più ampio e più completo. A partire dallo stadio, dalla continuità che può dare negli investimenti e soprattutto nella programmazione. Io mi occupo della parte tecnica, quelle sono le mie responsabilità. Cercare di raggiungere il migliore dei traguardi e migliorare la squadra. La presenza è fondamentale perché quando c’è la presenza della proprietà tutto quanto funziona meglio. C’è meno gente che riporta le cose, c’è molta più possibilità di avere rapporti diretti senza intermediari che, volontariamente o meno, cambiano le opinioni. E poi quello che ritengo fondamentale è che le decisioni diventano veramente veloci. Spero che anche nei prossimi giorni Ryan riesca ad avere, oltre la velocità con gli agenti dei calciatori, anche un rapporto di conoscenza con i giocatori che per questa società stanno dando il massimo. Indipendentemente da quale sarà il futuro dei singoli. È qualcosa che dà ancora un valore maggiore, si vive anche di questo”.