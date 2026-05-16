Corona insiste: “I calciatori del Napoli erano disposti a pagarmi pur di far uscire notizie contro Conte”

A 1 Station Radio: "Sono esasperati, Conte è un despota. Mi hanno fatto vedere chat e contenuti che raccontano una situazione pesantissima all’interno del gruppo"

Fabrizio Corona continua a lanciare anticipazioni sulla prossima puntata di “Falsissimo”, il format in cui promette di rivelare alcuni retroscena sullo spogliatoio del Napoli che, secondo l’ex re dei paparazzi, sarebbe in totale rottura con Antonio Conte, ritenuto un despota. Le sue parole a “1 Football Club”, programma in onda su 1 Station Radio.

I retroscena di Corona sul Napoli e Conte

Corona ha dichiarato:

“Quella di lunedì sarà una puntata devastante. Racconterò del caos Napoli, di uno spogliatoio che ormai è apertamente contro Antonio Conte. Alcuni calciatori, pur di liberarsi di un allenatore che reputano un despota, mi hanno fatto vedere chat e contenuti che raccontano una situazione pesantissima all’interno del gruppo. Sono talmente esasperati che erano disposti a pagarmi pur di far uscire notizie contro Conte”

Ciò fa il paio con quanto dichiarato a Fanpage il 9 maggio:

“All’interno del Napoli non ne parla nessuno, perché è impossibile parlarne. Riguarda Antonio Conte. Ha creato un sistema dittatoriale, obbliga i calciatori a comportarsi in certi modi. I sistemi di allenamento sono fuori dal comune. Ci sono state delle rivolte e mezza squadra lo odia. Queste rivolte hanno portato un’azione clamorosa. Una roba che se non finisce in prima pagina dei quotidiani, vuol dire che l’informazione non esiste più. Questa puntata uscirà il 18 maggio.”

Conte-Napoli, quale futuro ci attende?

Secondo quanto riportato da Il Mattino stamattina, firmato da Pino Taormina, Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis avrebbero già riallacciato i contatti e, in caso di vittoria del Napoli a Pisa, potrebbero incontrarsi già nella mattinata di lunedì per confermare la prosecuzione del rapporto nel rispetto del contratto attualmente in vigore. Sul tavolo ci sarebbe anche la nuova linea societaria: abbassare il monte ingaggi e puntare su una rosa più giovane.

La questione economica, però, resta centrale. Difficile immaginare che Conte possa rinunciare a uno stipendio da otto milioni netti a stagione, soprattutto considerando che non avrebbe avviato contatti con altri club e che l’ipotesi Nazionale si è notevolmente raffreddata nelle ultime settimane.

Naturalmente, tra allenatore e presidente sarà necessario confrontarsi anche sull’ultima annata, vissuta tra alti e bassi difficili da accettare per De Laurentiis, soprattutto dopo gli investimenti importanti effettuati sul mercato estivo scorso, giudicati però poco efficaci.