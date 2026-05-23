Napoli-Udinese, le possibili scelte di Conte: Meret tra i pali e riecco De Bruyne dal 1′

Sky Sport. Sulle fasce ci sono Politano e Spinazzola. Poi i soliti Lobotka e McTominay in mediana e Alisson a dare supporto a Hojlund

Manca poco e il sipario si aprirà per poi richiudersi per l’ultima volta in stagione: Napoli-Udinese non sarà solo l’ultima partita di questa stagione di Serie A. No, sarà la fine di un capitolo intenso, complesso e soprattutto vittorioso. Domani sarà l’ultima al Maradona di un allenatore che ci ha portato uno scudetto e una Supercoppa e, soprattutto, tanta mentalità, e che è stato in grado di elevarci ancora di più nei ranghi del calcio italiano. Buona fortuna a chi verrà dopo, gliene servirà.

Ora, per questa partita, che ha tutti i crismi per essere una partita vera, Conte cercherà di indossare il vestito migliore. Chiudere con una vittoria farebbe bene a tutti. Ecco le probabili formazioni di Sky Sport.

Napoli-Udinese, le probabili formazioni

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay Spinazzola; De Bruyne, Alisson Santos; Hojlund. All.Conte

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Miller, Karlstrom, Atta, Arizala; Davis, Buksa. Allenatore: Kosta Runjaic

Chi sarà il dopo-Conte?

Bella domanda, le strade sembrano portare dritte dritte ad Italiano. Lo stesso Inzaghi non ha potuto prendere in considerazione l’offerta per motivi fiscali. In particolare, secondo la Gazzetta, resterebbe vincolato a condizioni economiche legate al suo attuale contratto in Arabia Saudita: in caso di addio anticipato prima del 2027, dovrebbe restituire al fisco locale circa sei milioni di euro. Una clausola che, di fatto, rende molto complicata qualsiasi possibilità di uscita immediata. Per questo motivo, Inzaghi non prenderebbe in considerazione l’ipotesi di lasciare il Paese.