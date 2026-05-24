Napoli-Udinese, le formazioni ufficiali: De Bruyne ancora in panchina. Elmas dal 1′

Il macedone chiude il tridente con Alisson e Hojlund. In porta Meret . Sulle corsie esterne spazio a Politano e Gutierrez. Out Buongiorno e Spinazzola per un trauma contusivo al ginocchio

Manca un’ora esatta a quella che sarà l’ultima partita di campionato degli azzurri: un Napoli-Udinese che, oltre a poter significare la certezza del secondo posto, sarà a tutti gli effetti l’ultima partita di Antonio Conte al Maradona e, proprio per questo, una vittoria sarebbe uno splendido regalo d’addio. Ecco le formazioni ufficiali. Buongiorno e Spinazzola out per un trauma contusivo al ginocchio.

Napoli-Udinese, le formazioni ufficiali

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera; Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez; Elmas, Alisson; Hojlund. All. Conte

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Karlstrom, Piotrowski, Zemura; Miller, Atta; Davis. All. Runjaic

Un triplice addio

Non solo Conte, anche due colonne del Napoli come Juan Jesus e Anguissa saluteranno. Il Corsport di stamattina:

“Un centrocampista dominante, totale, capace di cambiare il volto della squadra con la sua forza fisica, gli inserimenti e la capacità di occupare ogni zona del campo. Nelle ultime quattro partite non è mai stato titolare e ha raccolto appena 30 minuti. Anche oggi resterà fuori dall’inizio”.