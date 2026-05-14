Di Marzio: “È più De Laurentiis che vuole capire se ci sono i presupposti per continuare con Conte”

Gianluca Di Marzio a Sky dice che stavolta è più il Napoli che ha dubbi sulla permanenza di Conte mentre Conte parla del futuro a Napoli. Insomma sarebbe il Napoli a voler liberarsi di Conte.

Dice Di Marzio a Sky Sport:

“Qui mi par di capire che è più lato Napoli l’intenzione di sedersi e di capire: ci sono ancora i presupposti per continuare Antonio, oppure no? E capire poi a livello contrattuale nel caso come lasciarsi”.

De Laurentiis è stuzzicato da Sarri

E ancora:

“Quando De Laurentiis e Conte si troveranno, si capirà meglio cosa accadrà. O se interromperanno a prescindere la loro collaborazione, c’è ancora un anno di contratto tra Conte e il Napoli. Sappiamo che De Laurentiis è stuzzicato dall’idea di prendere Sarri che pure è legato da un contratto cin la Lazio”.

Ecco il pensiero del giornalista esperto di calciomercato.

“L’anno scorso Conte era molto più enigmatico nelle reazioni, lasciava trapelare di voler andare via davvero, poi dopo la parata finale per lo scudetto, la famiglia che a Napoli sta benissimo, l’incontro con De Laurentiis, tutto questo gli fece cambiare idea. Era andato all’incontro col presidente con l’idea di andarsene dopo lo scudetto. Quest’anno invece da come parla, e di solito è sincero – quando deve far trapelare un malumore lo fa trapelare – parla già dell’anno prossimo, vedremo come giocheremo. Qui mi par di capire che è più lato Napoli l’intenzione di sedersi e dire ci sono ancora i presupposti per continuare? Oppure no? E poi capire come lasciarsi