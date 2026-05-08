Napoli-Bologna, le probabili formazioni: Conte riabbraccia Di Lorenzo, scelte obbligate per Italiano

Il posticipo del lunedì alle ore 20:45 tra Napoli e Bologna chiuderà il palinsesto della giornata di Serie A. Ecco le probabili formazioni offerte da Sky Sport.

⚽️ Napoli vs Bologna

🗓️ Lunedì 11/05 ore 20:45

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Torna capitan Di Lorenzo, confermato il tridente

Buone notizie dall’infermeria per Antonio Conte, che si prepara a riabbracciare il suo leader. Giovanni Di Lorenzo è pienamente recuperato e viaggia verso una probabilissima maglia da titolare nel terzetto difensivo azzurro, con buona pace dell’ex rossoblù Sam Beukema che dovrebbe accomodarsi fuori dall’undici di partenza.

Sorride anche la panchina, dove si rivedrà Vergara. Pochi dubbi dal centrocampo in su: la trequarti sarà illuminata dalla qualità di Alisson Santos e Kevin De Bruyne, pronti a innescare il terminale offensivo Rasmus Hojlund. L’unico vero ballottaggio riguarda la corsia mancina, dove Gutierrez è attualmente in vantaggio su Spinazzola.

Scelte obbligate in difesa, Castro per sbloccarsi

Vincenzo Italiano spera di calare il tris alla voce rientri. Skorupski è sulla buona strada, mentre Joao Mario sta decisamente meglio e si candida per una maglia dal primo minuto sull’out di destra. Torna a disposizione anche Dallinga, arma pronta a subentrare a gara in corso. Al centro dell’attacco le chiavi sono affidate a Santiago Castro, chiamato a interrompere un digiuno da gol che dura ormai da ben 10 giornate. Scelte obbligate, invece, nel pacchetto arretrato: viste le contemporanee indisponibilità di Vitik e Casale, la coppia centrale sarà formata dal tandem Helland-Lucumì.

Le probabili formazioni

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez; De Bruyne, Alisson Santos; Hojlund. Squalificati: nessuno Indisponibili: Neres, Lukaku

BOLOGNA (4-3-3): Pessina; Joao Mario, Helland, Lucumì, Miranda; Ferguson, Freuler, Pobega; Orsolini, Castro, Rowe. Squalificati: nessuno Indisponibili: Casale, Vitik, Cambiaghi