Mugnano capitale del calcio giovanile, in campo 26 squadre Under 12 (tra cui il Napoli)

Lo stadio Alberto Vallefuoco di Mugnano diventa capitale del calcio giovanile. Nella decima edizione del Trofeo Internazionale D’Alterio Group, a Villaricca, dal 30 maggio al 3 giugno scenderanno in campo 26 squadre Under 12 e 520 bambini. Ci sarà anche il Napoli, insieme a Juventus, Roma, Lazio, Fiorentina, Torino, Genoa, Hellas Verona, Atalanta, Sassuolo e Monza. Le altre squadre che parteciperanno sono le seguenti: Alto Academy, Ludos, Juve Stabia, Modena, Dieci e Lode, Fossano, Pisa, Segato, Padova, Empoli, Sport Village, Bari e Fc Napoli Nord; completano il quadro due club stranieri, ovvero Slavia Praga e Goat International.

Mugnano ospita il Trofeo Internazionale D’Alterio con squadre Under 12

L’edizione 2026 viene dedicata ad Antonio D’Alterio, fondatore del Gruppo D’Alterio e primo grande sostenitore della manifestazione e della sua crescita.

“Il D’Alterio è un trofeo di grande prestigio che riunisce una pluralità di esperienze, offrendo un’occasione di crescita e di confronto in uno spirito gioioso“, ha dichiarato Giancarlo Abete, presidente della Lega Nazionale Dilettanti e candidato alla presidenza Figc.

Dalle parole di Vito Tisci, presidente del Settore Giovanile e Scolastico della Figc, a quelle di Christian Mossino, vicepresidente vicario della Lnd (Lega nazionale dilettanti), fino a Carmine Zigarelli, presidente del Comitato Regionale Campania Figc-Lnd, emerge la stessa lettura: il valore del Trofeo D’Alterio sta nella capacità di mettere in relazione realtà diverse del calcio giovanile, creando un ponte tra dilettantismo e professionismo. All’incontro è intervenuto anche Gianfranco Coppola, giornalista Rai.