Messi incorona Yamal come suo erede: “Ricorda me da giovane”

L'argentino a poche ore dal Clasico tra Barça e Real: "Se devo scegliere un erede, per la sua età e per il futuro che può avere, è Yamal. Per me è il migliore".

Questa sera il Clasico tra Barcellona e Real Madrid potrebbe decidere la Liga; ai blaugrana basta un solo punto per vincere il campionato e non rinviare la festa alla prossima partita, anche se in campo non potrà contare su Lamine Yamal, fermo per infortunio. E proprio del diciottenne spagnolo ha parlato Leo Messi durante un evento promozionale di Adidas.

Messi elogia Yamal: “Lui è il mio erede”

Messi ha elogiato Lamine Yamal, definendo il giocatore che più gli ricorda se stesso. Nelle dichiarazioni riportate da Marca, il campione del mondo argentino ha commentato: “C’è una nuova generazione di calciatori davvero molto forte… ma se devo scegliere un erede, per la sua età e per il futuro che può avere, è Lamine Yamal. Non ci sono dubbi, per me è il migliore. Mi ricorda me quando ero giovane“.

Il sostegno a Yamal rafforza la convinzione che il Barcellona possa avere di nuovo un talento capace di segnare il futuro del calcio nei prossimi anni. L’esterno spagnolo è arrivato in prima squadra ancora 15enne e ha sorpreso tutti negli ultimi anni, giocando e vincendo anche un Europeo con le Furie Rosse. Che sia un grande talento lo sappiamo tutti, ora starà a lui mantenere la continuità proprio come Leo Messi.

Sarà lo spagnolo il prossimo Pallone d’oro?

Lamine Yamal è, insieme a Michael Olise e Harry Kane, uno dei favoriti a vincere il prossimo Pallone d’oro. Un riconoscimento che però si scontrerà con il Mondiale di quest’estate; se lo spagnolo dovesse disputare un buon Mondiale con la Spagna, allora avrebbe tutte le carte in regola per poter ambire al premio.

Già lo scorso anno è stato in corsa fino all’ultimo, ma gli fu preferito Ousmane Dembelé, che aveva vinto la Champions con il Psg. Quest’anno Yamal non può vincere la Champions, ma può ancora trionfare al Mondiale.