Yamal, a soli 18 anni, si è caricato il Barcellona sulle spalle. Flick è entusiasta: “È importante per noi, sono felice”

Lamine Yamal, a soli 18 anni, è ormai diventato il fulcro offensivo del Barcellona. Ne parla As.

Yamal si è caricato il Barcellona sulle spalle: i dettagli

Si legge su As:

“Dimenticata ormai la pubalgia, Lamine Yamal si è affermato come il leader assoluto del Barcellona. La sua influenza sul gioco è sempre più determinante ed è diventato il principale creatore di gioco della squadra di Hansi Flick. Contro l’Elche ha tirato cinque volte in porta, tre nello specchio, ha realizzato otto passaggi chiave — quelli che permettono la conclusione di un compagno —, ha servito l’assist a Rashford per il gol del 3 a 1 finale”.

In questa stagione ha già segnato 13 gol, di cui 9 in Liga, eguagliando il bottino dello scorso campionato, che supererà senza alcun dubbio. Ha contribuito a 24 reti, contando anche i suoi 11 assist. Numeri che certificano la sua importanza per la squadra e la sua crescita. Ha conquistato il terzo Mvp consecutivo dopo quelli ottenuti contro Copenaghen e Oviedo.”

Le parole di Flick

“È importante per la squadra e per il club. Inoltre è abbastanza giovane da poter migliorare e salire ancora di livello. Normalmente mi piace parlare più della squadra, ma è importante che sia a questo livello. Ci crea spazi, genera occasioni. Sono felice.”