Kane vincitore del Pallone d’oro sarebbe una favola più affascinante di Yamal e Olise

Giocare tanti anni nel Tottenham lo ha penalizzato, ha iniziato a vincere a 31 anni firmando col Bayern Monaco. Yamal e Olise avranno ancora tanto tempo, lui no.

Gran parte dell’attenzione del prossimo Mondiale sarà rivolta a chi potrebbe vincere il Pallone d’oro 2026. Michael Olise e Lamine Yamal sono al momento i due contendenti favoriti, ma il “terzo incomodo” potrebbe essere Harry Kane, che fino allo scorso anno non aveva mai vinto un trofeo di squadra in carriera. Anche Kvaratskhelia potrebbe ambire al Pallone d’oro, ma ha la “penalità” di non giocare il Mondiale con la Georgia. Il suo collega al Bayern (24 anni) e il diciottenne del Barcellona avranno ancora tanti anni davanti per poter provare a vincere l’ambizioso premio individuale, l’attaccante inglese no.

Kane al Bayern Monaco si è preso la sua rivincita

A 31 anni, Kane ha potuto alzare il suo primo trofeo da professionista, la Bundesliga, che quest’anno vincerà di nuovo. Nel mezzo, è arrivata una Supercoppa di Germania e chissà che non arrivi la Champions League, visto che è ancora in corsa. Con l’Inghilterra è arrivato vicino a un Europeo nel 2021, perso ai rigori contro l’Italia. Forse è esploso troppo tardi, sicuramente non quando era minorenne come Yamal o da giovane come Olise, ma anche giocare per lo stesso club (il Tottenham) tanti anni, non una delle squadre di punta in Europa, lo ha penalizzato.

In questa stagione al Bayern Monaco ha siglato finora 54 gol e 7 assist in 46 partite e, nonostante l’età (ora 32 anni), dimostra di essere un centravanti letale sotto porta e soprattutto in gran forma. Se il Pallone d’oro dovesse essere ancora una volta giudicato per le statistiche individuali, i suoi numeri sarebbero imbattibili.

Quando ci sarà la cerimonia di premiazione, Kane avrà già compiuto 33 anni, avrà già giocato il Mondiale con la Nazionale inglese (salvo infortuni dell’ultimo minuto) e, se dovesse riuscire a portare la sua Inghilterra fino in fondo alla competizione, la sua favola con il calcio potrebbe avere un bel lieto fine.