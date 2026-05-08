Messi: “Con Ronaldo una bellissima rivalità sportiva, ci siamo sempre rispettati”

Lionel Messi ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla rivalità con Cristiano Ronaldo, che ha segnato gli ultimi vent’anni di calcio. I due si sono divisi il Pallone d’oro tra il 2008 e il 2017, con l’argentino che ne ha poi vinti altri due nel 2019 e 2023.

Messi e la rivalità con Ronaldo

Ospite del conduttore tv argentino Pollo Alvarez, quando gli è stato chiesto se la rivalità tra lui e Cristiano Ronaldo fosse reale o solo un ingigantimento dei media, Messi ha risposto: “Quello che è successo è stata una bellissima rivalità sportiva. Era qualcosa di naturale nel mondo del calcio. Io ero al Barcellona e lui al Real Madrid, e competevamo per tutto sia collettivamente che individualmente, quindi la gente ci paragonava sempre“.

“Ma il nostro rapporto è sempre stato buono e rispettoso, e tutto quello che è successo è stato puramente sportivo. Non c’era niente di personale. Non ci incontravamo spesso se non nelle partite o alle cerimonie di premiazione, e siamo sempre stati in buoni rapporti. Adesso siamo in fasi diverse delle nostre vite“, ha concluso la Pulga.

Il portoghese non aveva reagito bene ai tifosi che lo provocavano col nome di Messi

Cristiano Ronaldo lo scorso 20 aprile ha segnato il gol numero 969 della carriera e ancora deve rispondere ai cori su Messi. I tifosi dell’Al Wasl gli cantano “Messi, Messi” durante la partita. Ronaldo fa quello che fa sempre: prima il dito sulle labbra — zitti — poi alza tre dita.

Il significato non è chiarissimo: potrebbe essere il punteggio della partita, potrebbero essere le Champions League vinte (cinque in realtà, ma chi conta più). Il gesto è più importante del numero. È Ronaldo che dice: io sono ancora qui, segno ancora, e voi non avete altro da fare che cantare il nome di un altro.