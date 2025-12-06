Messi e Ronaldo si affronteranno per l’ultima volta in questo Mondiale? (Mundo Deportivo)

Portogallo e Argentina non si sono mai affrontati nei cinque Mondiali precedenti. Se supereranno la fase a gironi senza sorprese, il loro incontro potrebbe avvenire ai quarti di finale.

Il sorteggio del Mondiale 2026 ha definito i gironi di Portogallo e Argentina, con Cristiano Ronaldo e Leo Messi pronti a giocare il loro sesto torneo consecutivo. Dopo cinque tentativi senza successo, le due leggende del calcio potrebbero finalmente affrontarsi in una sfida iridata, probabilmente ai quarti di finale, a meno di sorprese nella fase a gironi.

Scrive Mundo Deportivo:

“Il Portogallo di Cristiano Ronaldo affronterà Uzbekistan, Colombia e il vincitore dello spareggio internazionale del gruppo 1 (Nuova Caledonia, Giamaica o Repubblica Democratica del Congo) nel Gruppo K del Mondiale 2026, dopo il sorteggio svolto venerdì al Kennedy Center di Washington Dc (Usa). L’Argentina, guidata da Leo Messi e campione in carica, sarà nel Gruppo J insieme ad Austria, Algeria e Giordania, un raggruppamento relativamente abbordabile”.

Ronaldo e Messi al sesto Mondiale consecutivo

Dopo cinque tentativi mancati, potrebbero incontrarsi in un match iridato per la prima volta nella loro carriera, se non ci saranno sorprese nella fase a gironi, ai quarti di finale dell’edizione che si terrà dall’11 giugno al 19 luglio tra Stati Uniti, Messico e Canada. Racconta Mundo Deportivo:

“Il mondo del calcio avrà così un’ultima opportunità di assistere al duello dei duelli, che potrebbe rappresentare l’ultimo ballo di Cristiano (40) e Messi (38). L’esito dipenderà dalle prestazioni delle due nazionali: Portogallo e Argentina non si sono mai incontrati nei cinque Mondiali disputati da entrambi.

Se entrambe dovessero terminare prime nei rispettivi gironi, si affronterebbero ai quarti di finale l’11 luglio a Kansas City. In caso di sorprese, il confronto potrebbe avvenire prima: se il Portogallo finisse primo e l’Argentina come una delle migliori terze, l’incontro sarebbe ai sedicesimi di finale il 3 luglio a Kansas City. Se entrambe terminassero seconde e superassero i sedicesimi, si incontrerebbero agli ottavi il 6 luglio a Dallas. Se l’Argentina finisse prima e il Portogallo secondo, l’eventuale duello Cristiano-Messi potrebbe arrivare solo in finale”.

Salvo sorprese nella fase a gironi e entrambe le nazionali passeranno il turno, bisognerà attendere i quarti di finale per vedere finalmente, alla sesta occasione, il confronto tra due dei più grandi rivali della storia del calcio.