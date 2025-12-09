È stato Mourinho a far esordire McTominay in Champions

Il Corriere dello Sport ricorda che domani non ci sarà solo lo scontro tra due titani, Mourinho e Conte, ma anche l’incontro tra Josè e il suo pupillo, Scott McTominay

“L’incontro tra Conte e Mourinho strapperà titoli e flash, ma i brividi veri correranno sulla schiena di José e McTominay. Il maestro e l’allievo”.

L’esordio in Champions di McTominay

“La carriera di McT è stata fortemente influenzata da Mou: credeva così tanto in Scott, all’epoca ventenne giovanotto dello United proveniente dal vivaio, che nella stagione 2017-2018 cominciò a insistere su di lui. Minuti, partite, responsabilità, il “Manager’s Player of the Year” – il premio speciale di fine stagione che il tecnico s’inventò per i suoi calciatori -, e l’esordio in Champions: proprio a Lisbona, al Da Luz, contro il Benfica. Era il 18 ottobre 2017: fuori Mkhitaryan al 92′ e dentro McTominay”.

Mourinho è stato fondamentale nella carriera di Scott

“La prima assoluta: domani, otto anni e due mesi dopo, si chiuderà il cerchio del destino. Mourinho è stato fondamentale per la carriera di McTominay e non solo: lo sostenne nei giorni della scelta cruciale della nazionale scozzese, della terra di suo padre pur essendo nato in Inghilterra”.