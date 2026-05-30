Gilmour si ferma: infortunio al ginocchio durante Scozia-Curaçao

Lo scozzese è stato sostituito al 42esimo del primo tempo. Le sue condizioni saranno da valutare. Clarke, il ct della Scozia: "Si è fatto male nel contrasto e poi ha deciso di uscire. Dobbiamo solo aspettare e vedere. Prego che venga al Mondiale"

Stagione davvero sfortunata per Gilmour, l’altro centrocampista scozzese del Napoli. Durante la partita amichevole contro il Curaçao, Billy avrebbe rimediato un infortunio al ginocchio che lo ha costretto a lasciare il campo al 42′. La partita è poi stata vinta dalla Tartan Army per 4-1.

Nuovo infortunio per Gilmour

Secondo quanto riportato da Sky Sport, lo scozzese avrebbe sofferto un problema al ginocchio e le sue condizioni saranno da approfondire nelle prossime ore. Una vera e propria stagione maledetta per Gilmour, reduce da una pubalgia che tra novembre e febbraio lo ha tenuto fuori per circa quattro mesi. Solo 20 presenze per lui quest’anno, condite da un solo gol contro il Pisa.

Le parole di Clarke (ct della Scozia)

Steve Clarke, ct della Scozia, ha dichiarato in conferenza post partita:

“Si è fatto male nel contrasto e poi ha deciso di uscire, quindi questo vi dice che lui stesso ha capito che non era a posto. Dobbiamo solo aspettare e vedere. Non ha senso fare speculazioni o pensare al peggio. Aspettiamo cosa diranno i medici.

È ancora tutto da definire da parte dello staff medico, al momento è fuori dalla mia portata. Non ho ancora avuto modo di confrontarmi con i medici. Sono qui seduto sperando e pregando che sia sull’aereo (per l’America, ndr)”

Queste le sue parole riprese dallo Scotsman

A proposito di infortuni

Come ben sappiamo, l’annata è stata traumatica da questo punto di vista, con il Napoli che ha dovuto fare di necessità virtù sin da agosto. Da Lukaku nell’amichevole contro l’Olympiacos fino ad Allison nell’ultima giornata al Maradona, abbiamo assistito a uno stillicidio di problemi fisici.

Ma Allegri e il suo staff, che storico infortuni hanno?

Come analizzato dal Napolista, l’infermeria del Milan è stata uno dei temi ricorrenti della stagione, con diversi stop che hanno colpito la rosa rossonera, soprattutto nel reparto di centrocampo.

Un problema frequente è stato quello al polpaccio, che ha riguardato più giocatori nel corso dell’anno, tra cui Maignan, Athekame, Rabiot e Leao. Non si è trattato però degli unici casi di assenze prolungate, con vari elementi rimasti ai box per almeno un paio di settimane.

In generale, il Milan ha registrato circa quindici infortuni complessivi, un numero inferiore rispetto al Napoli, anche se i rossoneri non hanno avuto l’impegno aggiuntivo delle otto gare di Champions League. Le criticità maggiori si sono concentrate tra centrocampo e attacco, mentre la difesa è stata colpita in modo più marginale, con pochi stop significativi.

In mezzo al campo, i casi più pesanti hanno riguardato Jashari, fermo a lungo per la frattura del perone, e Loftus-Cheek, che ha alternato problemi muscolari e poi un infortunio alla mandibola che lo ha tenuto fuori per diverse settimane. Anche altri centrocampisti hanno avuto stop più o meno brevi: Fofana è rimasto fuori per un affaticamento, Rabiot per un problema al polpaccio, Modric ha saltato alcune gare per un infortunio allo zigomo, mentre Saelemaekers ha dovuto fermarsi per un problema agli adduttori. L’unico sempre presente è stato Ricci.

In attacco, Leao è stato uno dei giocatori più condizionati dagli infortuni, tra il problema al polpaccio a inizio stagione e diversi fastidi muscolari agli adduttori nel corso dei mesi. Anche Pulisic ha avuto diversi stop, tra bicipite femorale e problemi muscolari vari, mentre Nkunku ha dovuto fermarsi per un problema alla caviglia.