Mbappé in panchina e poi sommerso di fischi al Bernabeu

Il francese dopo il match con l'Oviedo: "Arbeloa ha detto che sono il quarto attaccante (ma il tecnico lo smentisce). I fischi? È la vita, vanno accettati. Nessuno morirà stanotte"

È arrivata la sera in cui Mbappé è stato sommerso di fischi al Santiago Bernabeu. Arbeloa lo ha spedito in panchina contro l’Oviedo e poi lo ha fatto entrare in campo al minuto 69. Appena entrato, il francese è stato travolto da un uragano di fischi. Ha reagito con un sorriso nervoso. Dura da digerire per uno come lui.

Hanno cominciato a fischiarlo quando si è alzato per il riscaldamento. Scrive Diario As che il Bernabeu è arrabbiato con lui per il viaggio in Italia. E lo ha ricordato a ogni pallone toccato.

Il quotidiano aggiunge che in tv hanno trasmesso un momento in cui sembrava che Florentino Pérez stesse discutendo con i tifosi.

La sicurezza ha dovuto rimuovere due striscioni contro Florentino.

Mbappé: “Non guardo le conferenze di Arbeloa, a casa ho la tv francese”

Mbappé ha parlato dopo la partita:

“Non ho giocato perché il mister mi ha detto che per lui sono il quarto attaccante della squadra. Chiedetelo al mister perché non ho giocato, io ero pronto, è stata una sua decisione”. Ha poi aggiunto che non ha mai avuto problemi con Arbeloa. “Devi accettare le idee dell’allenatore. Devo lavorare per essere migliore di Vini, Mastantuono e Gonzalo…”.

A questo proposito, l’allenatore lo ha smentito: “Non ho detto a Mbappé che era il mio quarto attaccante.Quattro giorni fa, era assente per il Clásico, non era nemmeno in panchina. Quindi oggi è del tutto logico che sia andato in panchina. Non ho problemi con nessuno. Sono l’allenatore e decido chi gioca e chi non gioca”.

Torniamo alle parole di Mbappé che sul suo controverso viaggio in Italia, ha detto: “Il club mi aveva autorizzato ad allontanarmi da Madrid e non ero l’unico della squadra che non c’era. I fischi? Mi dispiace ma è la vita. I fischi vanno accettati, amico. È l’opinione del popolo. Nessuno morirà stanotte. È normale quando non vinciamo”.

Gli hanno chiesto cosa ne pensasse di quello che ha detto Arbeloa alla conferenza stampa. Lui ha risposto così: “Non guardo la conferenza stampa del manager. Ho la tv francese a casa” e si è messo a ridere. Ha negato di aver problemi col tecnico anche se non ha nascosto l’ottimo rapporto che aveva con Xabi Alonso.

Mbappé sta vivendo un periodo calcisticamente complesso. Senza di lui, il Psg è diventato una squadra (due finali Champions consecutive, una già vinta). E con lui, invece, il Real Madrid ha smesso di essere squadra.