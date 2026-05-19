Maresca si era già accordato con il Manchester City quando lasciò il Chelsea?

Il Chelsea minaccia di chiedere i danni al City: "Era in contatto con loro quando ci ha lasciati, Il suo addio ci ha rovinato la stagione"

L’idea, per ora sottaciuta per evidenti problemi legali, è che Enzo Maresca avesse trovato già una cornice d’accordo con il Manchester City quando lasciò il Chelsea. Almeno, questa è l’accusa che il Chelsea muoverebbe al tecnico italiano, ora che praticamente tutti lo danno prossimo allenatore del City dopo la partenza di Guardiola. Telegraph e Times scrivono che il Chelsea ha tutta l’intenzione di chiedere un risarcimento danni.

Il Times per esempio ricorda che “all’inizio di questa stagione, il tecnico italiano ha incontrato il City tramite intermediari e inizialmente ha utilizzato l’occasione per tentare di avviare trattative per un nuovo contratto con il Chelsea, di cui era ancora l’allenatore”. Insomma: mentre ancora allenava il Chelsea, scrive il giornale inglese, era in contatto con il City e usava questo avvicinamento come leva negoziale per rinnovare il contratto.

Maresca logora chi non ce l’ha

Chelsea e City si sono sempre rifiutati di commentare pubblicamente l’accaduto, ma durante una conferenza stampa a Los Angeles il mese scorso, al co-proprietario del Chelsea Behdad Eghbali disse che l’addio di Maresca “non è stata una decisione del club. Per ragioni di cui non posso parlare per motivi legali. Credo che le ragioni diventeranno più chiare a tempo debito. Ma no, non è un cambiamento che volevamo fare. È un cambiamento che ha avuto un impatto un po’ negativo sulla stagione, quando si cambiano moduli e giocatori. Ed è una situazione da cui dobbiamo uscire con le nostre forze”.

Maresca ha lasciato il Chelsea il 2 gennaio, con la squadra che aveva racimolato una sola vittoria nelle ultime sette partite di Premier League, ma soprattutto dopo aver attaccato pubblicamente i vertici di Stamford Bridge. Secondo il Chelsea l’addio di Maresca ha seriamente compromesso la stagione.

Il Chelsea dovrebbe presentare un reclamo formale alla Premier League, dando il via a un’indagine.