È l’ultima settimana di Guardiola al City? Fugge dai cronisti, ma il club ha già pronto Maresca

The Athletic. Il tecnico catalano continua a dribblare la stampa, ma in Inghilterra non hanno dubbi: questa sarà la sua ultima settimana sulla panchina del Manchester City.

Pep Guardiola ha sviluppato una dote straordinaria: dribblare le domande sul suo futuro meglio di quanto i suoi giocatori facciano in campo. Sabato, dopo aver alzato l’Fa Cup contro il Chelsea, alla tv inglese che gli chiedeva rassicurazioni sulla permanenza ha risposto con un laconico “Rumors?”, regalando un sorriso di circostanza e fuggendo via. Stesso copione in conferenza stampa il giorno prima: “Ho un altro anno di contratto”. Fine delle trasmissioni.

Guardiola, sarà addio?

Eppure, oltremanica sono convinti che il sipario stia per calare. Secondo The Athletic, negli uffici del Manchester City c’è la concreta sensazione che questa sia l’ultima settimana del decennio dorato del catalano in Inghilterra. Le avvisaglie ci sono tutte. Il club ha già organizzato una mega festa alla Co-op Live arena per lunedì prossimo, all’indomani dell’ultima di campionato contro l’Aston Villa. Ufficialmente servirà a celebrare la stagione, la squadra femminile e a salutare Bernardo Silva e John Stones (i cui addii estivi sono già certi). Ufficiosamente, rischia di trasformarsi nel “Pep-Day”, il gran ballo di fine impero. Un altro indizio pesante? L’addio a fine anno del suo storico preparatore e amico Lorenzo Buenaventura.

Il City, ovviamente, smentisce decisioni definitive, ma nel frattempo si cautela con i proverbiali piani di emergenza. The Athletic conferma che la dirigenza sta lavorando sotto traccia e in cima alla lista per la successione c’è Enzo Maresca, già ex assistente di Pep ed ex tecnico di Leicester e Chelsea.

Quando arriverà l’annuncio? Tutto dipende dalla volata scudetto con l’Arsenal. Se il City (atteso dal Bournemouth domani) dovesse archiviare la pratica prima dell’ultima giornata, l’ufficialità del divorzio potrebbe arrivare in anticipo. Se si andrà all’ultimo respiro domenica, se ne riparlerà a bocce ferme. Guardiola è un uomo diviso in due: da una parte la stanchezza mentale fisiologica, dall’altra l’innamoramento per questa nuova squadra, faticosamente ricostruita da zero e ricompattata nello spogliatoio dopo gli addii dei senatori storici come Ederson, Walker, Gundogan e De Bruyne. Ma a Manchester, l’ombra dei titoli di coda non è mai stata così lunga.