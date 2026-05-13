Manna resta al Napoli, De Laurentiis ha chiuso le porte (Fabrizio Romano)

Su Youtube: "Per De Laurentiis non è una questione di soldi. Certo, c'è ancora da chiarire l'aspetto sul futuro di Conte ma sarà l'anno del centenario e De Laurentiis vuole sia un anno importante"

Nonostante un mercato abbastanza disastroso come abbiamo più volte riferito e scritto, Giovanni Manna resterà il d.s. del Napoli anche nella prossima stagione. Chissà che non sia il preludio anche per la permanenza di Conte. Ne parla Fabrizio Romano, che sul suo canale Youtube spiega come la Roma – che ci sta provando in tutti i modi per Manna e ad un certo punto si era parlato anche di un’offerta economica per liberarlo (10 milioni! ndr) – non abbia chance di poterlo assumere. Manna ha messo a segno un’ottima prima campagna acquisti; nella seconda stagione invece ci sembra abbia indovinato solo l’acquisto di Alisson Santos e poco altro. Lo scorso anno bene e benissimo per McTominay, Lukaku (dove però notiamo lo zampino di Conte) o Gilmour e i vari Buongiorno e co. Ma Milinkovic-Savic ha inciso poco come Beukema, stesso discorso per Giovane e neanche c’è bisogno di parlare di Lang e Lucca.

Manna resta al Napoli, per De Laurentiis non è questione di soldi (Fabrizio Romano)

Di seguito quanto dichiarato dall’esperto di mercato sulla situazione:

“Quello che mi risulta ad oggi è nonostante l’assalto della Roma, l’assalto personale della famiglia Friedkin per cercare di scendere in campo, di mediare, di trovare una soluzione col Napoli e con il presidente Aurelio De Laurentiis, insomma nonostante questo serrato corteggiamento durato più di una settimana, è che il Napoli abbia definitivamente chiuso le porte alla sua partenza.

Quindi Aurelio De Laurentiis non ne fa una questione di soldi, di compensazione di 5 milioni, 4 milioni, 8 milioni. Non è questo il punto per De Laurentiis. È un anno importante per il Napoli, perché il Napoli quest’anno ha vinto la Supercoppa. Ma l’anno prossimo continuano ad avere ambizioni ancor più importanti. È l’anno del centenario, non dimentichiamolo, per il Napoli. C’è da chiarire la questione Conte, se resterà o meno. Perdere in questa fase il proprio direttore sportivo, che è comunque una garanzia per il progetto del Napoli, al di là di quello che accadrà con l’allenatore, per De Laurentiis è un qualcosa di non accettabile. Quindi la scelta del Napoli è di tirare su un muro altissimo, come già fatto settimana scorsa, ma anche in maniera abbastanza definitiva, per non liberare Giovanni Manna“.