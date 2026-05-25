Manfredi: “Aspettiamo il progetto di De Laurentiis per il Maradona da tanto, quando arriverà lo valuteremo”

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha risposto alle dichiarazioni rilasciate ieri sera in conferenza stampa dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, in merito alla realizzazione di un nuovo stadio sui terreni ex Q8.

Manfredi risponde a De Laurentiis sul nuovo stadio del Napoli

Il sindaco ha sottolineato di stare aspettando da molto tempo i progetti per il Maradona di cui parla De Laurentiis: “Se il presidente vuole fare un investimento privato facendo uno stadio nuovo, noi siamo solo contenti, ma stiamo aspettando questi progetti da tanto tempo: siamo partiti prima dalla riqualificazione del Maradona, poi siamo andati a Bagnoli, poi al Centro direzionale, adesso siamo nell’ex area Q8. Quando arriverà questo progetto noi lo valuteremo con la massima disponibilità e nei tempi più rapidi possibili, ma fino ad ora non è arrivato“, ha dichiarato Manfredi nelle parole riportate da Repubblica.

Il primo cittadino ha poi aggiunto: “Noi abbiamo lo stadio Maradona e stiamo lavorando facendo un progetto anche con tutte le istituzioni sportive nazionali e internazionali per una riqualificazione dello stadio che è un bene pubblico e della collettività e noi vogliamo garantire ai tifosi e alla squadra maggiore comfort e una condizione di maggiore fruibilità“.