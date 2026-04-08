Manfredi: “Siamo in una fase molto avanzata della riqualificazione del Maradona”

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, è intervenuto a Radio Crc facendo il punto sui lavori di riqualificazione del Maradona. Non è mancato un passaggio sulla cittadinanza onoraria ad Aurelio De Laurentiis.

Le parole di Manfredi

“Sub-commissario per il Maradona in vista di Euro 2032? C’è questa possibilità. Non è stato ancora definito nulla a livello nazionale. Noi stiamo andando avanti con la progettazione dello stadio, siamo in una fase molto avanzata della riqualificazione, qualsiasi strumento normativo che ci consenta di agire con maggiore velocità è ben accetto. Cittadinanza onoraria a De Laurentiis? Tempi maturi per conferirla anche a Napoli, l’ho detto anche pubblicamente e prossimamente concorderemo con il presidente la data per il conferimento”