Allegri al Napoli s’ha da fare: nessun nervosismo, il club sa che ci sono tempi da rispettare

Lo riporta Pedullà: "Il Napoli aspetta che Allegri si liberi e sa che ci sono tempi tecnici da rispettare. Non ci sono nervosismi in queste ore, ma normale attesa"

Le speranze di una consistente e rumorosa parte di piazza andranno probabilmente in fumo. Eh sì, se alla notizia di un possibile nodo legato alla buonuscita dal Milan erano già pronti gli champagne, adesso, con la conferma che si tratta di tempi tecnici normalissimi e che Allegri sarà l’allenatore del Napoli, le bottiglie dovranno tornare in frigo. Il punto di Pedullà e Schira.

Il Napoli conosceva i tempi tecnici

Pedullà:

“Il Napoli aspetta che Allegri si liberi e sa che ci sono tempi tecnici da rispettare. Non ci sono nervosismi in queste ore, ma normale attesa”

Poi, lo stesso Schira:

“L’accordo comunque tra Max Allegri e il Napoli resta totale. Biennale da 5 milioni netti all’anno con opzione per una terza stagione. I rallentamenti sul liberarsi immediatamente dal Milan non pongono in discussione il matrimonio tra gli azzurri e il tecnico livornese”

Cosa stava succedendo

Sempre Schira, prima di puntualizzare, aveva scritto:

“Ci sono problemi tra Max Allegri e il Milan sulla questione buonuscita. Clima teso tra le parti e Napoli che inizia a essere irritato. Aurelio DeLaurentiis ha fretta di chiudere e sta aspettando che l’allenatore livornese si liberi per ingaggiarlo”

Dunque nessun problema: il Napoli era a conoscenza dei tempi tecnici quando ha fatto la sua scelta. Non resta che aspettare.