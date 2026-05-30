De Bruyne: “Sono felice che Conte se ne vada, il suo Napoli era molto difensivo”

Dal Belgio: "Se segni un gol a partita col 5-4-1… è poco divertente. Resto al Napoli? Ci dovrà essere un confronto sul modo di giocare. L’anno scorso c'erano state promesse su come avremmo giocato. Non sono state mantenute."

Intervenuto dal ritiro della Nazionale Belga, Kevin De Bruyne non ha esattamente usato parole al miele per Conte.

Le parole di De Bruyne

All’inizio e anche dopo il mio rientro, ho trovato che il livello fosse buono. È stato naturalmente difficile per me perché Conte ha una visione del calcio molto diversa dalla mia, e non ha senso girarci attorno. Non ho mai davvero giocato nel mio ruolo. È quello che è. Ho sempre dato il 100%. Ho giocato abbastanza, anche dopo il mio infortunio, quindi per me va tutto bene.”

Su Conte

Giochiamo molto difensivi. Se segni un gol a partita in un 5-4-1… è poco divertente. All’inizio della stagione giocavamo davvero molto bassi. Il nostro miglior marcatore ha fatto 10 gol, quindi sì, i numeri parlano chiaro, ma per livello è stato ok.”

Se sono felice che Conte se ne vada? Per me sì. Per me non doveva restare. Se resto io? Penso sia importante avere un confronto sul modo di giocare. Quest’anno ho capito che il modo di giocare è molto importante per me. Deve anche essere divertente, e quest’anno mi è mancato un po’. Ho ancora un anno di contratto, ma voglio parlarne. L’anno scorso erano state promesse alcune cose su come avremmo giocato, ma alla fine non si sono concretizzate, ed è un peccato”.