Luis Enrique: “Non voglio essere un vecchio rincoglionito in panchina, vedo sempre più anziani allenare”

Luis Enrique è vicino al rinnovo con il Psg fino a giugno 2030, ma ha confessato al quotidiano La Nueva España di volersi ritirare presto dal mondo del calcio e del lavoro. Dalle sue parole, trapela che potrebbe restare in panchina solo per altri quattro anni (quando avrà 60 anni).

Luis Enrique andrà presto in pensione?

Luis Enrique ha concluso la sua carriera da giocatore nel 2004 e la sua prima panchina è arrivata nel 2008 con il Barcellona B. Ma ha dichiarato nell’intervista al quotidiano delle Asturie:

“Lo dico a mia moglie: non voglio finire come un vecchio rincoglionito in panchina. Non voglio questo, ma vedo sempre più anziani allenare. Penso che oltre i sessant’anni…“, ha raccontato a pochi giorni dalla finale di Champions contro l’Arsenal.

Inoltre, ha aggiunto:

“Scherzo con mio fratello Felipe. Gli dico che devo andare in pensione prima di lui. Lui ha un anno meno di me e andrà in pensione a 61 anni… Quindi fate il calcolo“.

Quella al Psg, dunque, potrebbe essere davvero l’ultima panchina per il tecnico spagnolo.