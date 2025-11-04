Nella scorsa Champions, il Psg finì 15° nella prima parte e ha concluso con il trofeo in mano

Il match di questa sera contro l’Eintracht rappresenta per il Napoli di Conte l’occasione per riaprire il discorso Champions. Dopo il 6-2 contro il Psv gli azzurri sono chiamati a un riscatto importante. Non è possibile, scrive la Gazzetta che i campioni d’Italia escano dalla competizione senza arrivare a disputare neanche i palyoff. Conte ha ricordato che la strada è questa e che «se vinciamo, andiamo a sei punti», ora sta agli interpreti dimostrare il loro valore.

“La mediocrità di classifica che gli azzurri non conoscono in Serie A, dove sono primi in solitaria, è invece visibile in Europa. Il nostro campionato non sarà più il top nel continente, però che i campioni d’Italia non possano entrare tra le 24 è un pensiero che non rispecchia i valori tecnici e caratteriali della squadra. Poi, anche dal playoff, che riguarderà i club tra il nono e il 24° posto, inizierà un’altra competizione. Nella scorsa edizione, il Psg finì 15° nella prima parte, con soli 13 punti. Sappiamo che ha concluso con il trofeo in mano. A Conte non viene chiesto così tanto, però neanche un deludente anonimato, soprattutto dopo il 6-2 di Eindhoven. L’operazione risalita non può che cominciare stasera”

Potrebbe interessarti: Contro l’Eintracht sarà la prima volta per Rrahmani, Lobotka e Hojlund insieme