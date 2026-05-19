Lobotka potrebbe finire alla Juventus, con o senza Champions
Lo scrive Repubblica. In caso di Europa League, Bernardo Silva a zero non arriverebbe; lo slovacco potrebbe rappresentare un'alternativa.
Anche per Stanislav Lobotka è arrivato il momento di lasciare Napoli? Il centrocampista slovacco, uno dei protagonisti dei due scudetti azzurri, potrebbe decidere di cambiare aria. E occhio alla Juventus, che potrebbe virare su di lui nel caso in cui sfumasse l’idea di Bernardo Silva a parametro zero.
Lobotka potrebbe andare alla Juventus
Scrive Repubblica:
In caso di Champions o Europa League, l’urgenza è di innervare la rosa con giocatori di personalità, ma la differenza economica tra le due competizioni, che di base è di 30 milioni, porterà alla correzione delle mire: niente Bernardo Silva, ma magari Lobotka.
Si era già parlato dello slovacco possibile innesto dei bianconeri
Il quotidiano non è il primo a parlare del futuro di Lobotka in bianconero. Durante una puntata di Viva El Futbol dello scorso marzo, anche l’ex calciatore Antonio Cassano dichiarò di essere a conoscenza di un contatto tra il giocatore e la società:
“L’ho detto tempo fa che Lobo poteva andare alla Juve se resta Spalletti, perché mi arrivano voci“.